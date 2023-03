Los ganadores a Cortometraje Documental y Cortometraje de Animación

Los premios a Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje de Animación se entregaron dentro del mismo bloque. En la primera categoría la ganadora fue el corto indio The Elephant Whisperers, dirigido por Kartiki Gonsalves, mientras que en la segunda el premio se lo llevó The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, de Charlie Mackesy y Peter Baynton, basado en el libro infantil homónimo escrito por el propio Mackesy.