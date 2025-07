El actor Pablo Alarcón sufrió este martes un ACV mientras manejaba por Avenida Córdoba, altura Concepción Arenal, y chocó a varios autos que permanecían estacionados. Tras recibir atención de los médicos del SAME que se acercaron a auxiliarlo, Alarcón fue derivado al Hospital Fernández, donde se encuentra internado .

Alarcón manejaba una Volkswagen Surán blanca cuándo sufrió un "accidente cerebrovascular isquémico transitorio", precisó Alberto Crescenti, titular del SAME, en declaraciones televisivas. Este diagnóstico se trata de "una pequeña obstrucción que se libera", detalló el médico.

Por esta obstrucción, Alarcón perdió la conciencia y, como consecuencia, el control del auto. "Colisiona con tres vehículos estacionados, por suerte no colisiona con ningún otro vehículo ni los vehículos tenían pasajeros adentro", completó Crescenti.



"Rápidamente, se lo compensó y se lo trasladó al Hospital Fernández, en este momento se le están tomando tomografías computadas y el estado lo van a informar las autoridades del hospital", detalló el titular del SAME.

Respecto de su evolución médica del actor, Crescenti consideró que "si se la trata convenientemente, puede evolucionar en forma satisfactoria", a diferencia de los cuadros más graves en donde la rotura de un vaso cerebral puede generar un daño permanente.



El actor de 78 años estuvo el año pasado 45 hospitalizado por una neumonía bilateral . De aquella experiencia, Alarcón resumió que lo que empezó como un simple cuadro gripal, terminó con un diagnóstico más complicado. "Pensaba que era un resfrío, me llevaron al Hospital Tornú, me llevaron al IMAC y ahí descubrieron que tenía un problema en el corazón y una válvula tapada", recordó.

"Sentía que estaba engripado. Decidieron tratar la neumonía y después me operaron del corazón, me cambiaron una válvula y me hicieron un bypass, eso demoró tres meses", resumió en declaraciones televisivas en aquel momento post internación.



Actualmente, Alarcón protagoniza Es Complicado, junto a Claribel Medina --su exesposa y madre de sus hijas--. La obra, escrita y dirigida por Ernesto Medela, explora las complejidades del amor y las relaciones a través de la historia de un matrimonio que se reencuentra después de un divorcio.