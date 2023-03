Desde Roma

Francisco, el primer Papa jesuita, argentino y latinoamericano, cumple este lunes sus primeros 10 años de pontificado en los que ha hecho, según datos oficiales, 40 viajes al exterior (no a Argentina), publicado tres encíclicas y canonizado 899 santos. Entre éstos, Juan XXIII, Juan Pablo II y Paulo VI. En estos diez años de numerosos cambios que él impuso en la Iglesia, son muchas las críticas que ha recibido y las batallas que ha debido afrontar. Hay quien habla de una verdadera “guerra civil” desatada entre sectores opuestos dentro de la Iglesia.

Marco Politi es un experto escritor y periodista que colabora con varios medios italianos e internacionales, y trabaja sobre temas vaticanos desde hace 50 años. En medio vivió seis años como corresponsal en Moscú durante el gobierno de Mikhail Gorbachov. Ha publicado cinco libros sobre los tres últimos Papas, tres de ellos dedicados a Francisco: “Francesco tra i lupi” (Francisco entre los lobos), “La solitudine di Francesco” (La soledad de Francisco) y “Francesco, la peste, la rinascita” (Francisco, la peste y el renacimiento)(Ed. Laterza).

-¿Cuáles fueron los cambios más importantes que realizó Francisco en estos 10 años?

-Creo que el Papa Francisco ha abierto muchos nuevos caminos: ha dicho que los homosexuales son todos hijos de Dios, ha autorizado la comunión a divorciados y re esposados, ha hecho un gran trabajo de limpieza en el banco vaticano IOR (Instituto para las Obras de Religión). En el IOR fueron cerradas miles de cuentas corrientes y así se evitó que políticos o empresarios poco transparentes tuvieran cuentas en ese banco. También fueron centralizados los fondos de los distintos dicasterios (organismos del Vaticano, dnr), sometiéndolos a un estricto control, y tomando decisiones importantes sobre los conflictos de interés y las licitaciones. Francisco asimismo comenzó a descentralizar la estructura de la Iglesia. Por ejemplo ahora un obispo puede declarar nulo un matrimonio sin necesidad de que los interesados deban ir al Vaticano.

-¿Qué opina sobre el nuevo papel de laicos y mujeres dentro del Vaticano?

- Gracias a las reforma de la curia impulsada por Francisco los laicos pueden ser jefes de Dicasterios ahora en el Vaticano, como el de la Comunicación y la Secretaría de la Economía, hoy dirigidos por dos laicos, el periodista Paolo Ruffini y el economista español Máximo Caballero Ledo respectivamente. Y por primera vez también las mujeres tienen la posibilidad de dirigir algunas de las estructuras del Vaticano. Es el caso entre ellas, de la religiosa italiana Alessandra Smerilli, secretaria del Dicastero para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y de la teóloga argentina Emilce Cudal, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

-¿Otro tema importante fue el de los abusos sexuales dentro de la Iglesia no?

-En los casos de abusos, los tribunales eclesiásticos de las conferencias episcopales pueden ahora dar una sentencia definitiva contra el culpable. Además fueron alejados de sus puestos numerosos obispos que estaban implicados y fueron expulsados del colegio cardenalicio dos cardenales, el estadounidense Theodore McCarrick, obligado a dejar su estado clerical en 2019, y el cardenal escocés Keith O’Brien, ambos acusados de abuso sexual o abuso de poder. Se han impuesto varias reglas para regular los procesos contra obispos y cardenales en caso de ocultación o encubrimiento del caso. La documentación que está en los archivos diocesanos, según las nuevas normas, puede además ser entregada a la justicia civil de cada país. Estos son solamente algunos de los pasos dados. Pero son muy diferentes de lo que pasó en Boston, la ciudad de Estados Unidos donde estalló el escándalo de abusos a principios del siglo XXI. En ese momento el Papa Juan Pablo II llamó a Roma al obispo responsable para que no fuera procesado. Los de Francisco son cambios concretos que están remodelando la Iglesia.

-La actitud de la Iglesia frente a los abusos de parte de sacerdotes, no ha dejado conformes a organizaciones que defienden a esos niños…

-El Papa ha indicado con claridad cómo moverse en este ámbito. Pero todo depende de las conferencias episcopales. Sólo algunas conferencias episcopales han comenzado a moverse realmente, por ejemplo en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Austria, Alemania, Suiza. La conferencia episcopal Italiana, en estos 10 años no ha hecho casi nada. El 90% de las conferencias episcopales no se mueve. El Papa no es más un soberano absoluto que comanda y al día siguiente todos obedecen en la Iglesia universal. Depende mucho de los obispados. La inercia es de los obispos.

-No todos han sido logros para el Papa...

-Francisco lleva consigo dos grandes fracasos. El creó una comisión para hacer propuestas de cómo desarrollar el diaconado femenino, es decir para que las mujeres pudieran, como los diáconos hombres, enseñar, predicar, ayudar a administrar los sacramentos. Pero la comisión no logró llegar a ningún acuerdo. El segundo fracaso es lo que quería lograr después del sínodo sobre la Amazonia realizado en Roma. Francisco quería que se concediera la posibilidad de ser sacerdotes, en caso de emergencia, a los hombres indígenas ya casados que viven en la zona amazónica, dado que no hay suficientes sacerdotes ni obispos para que les lleven la comunión o celebren con ellos. El frente conservador de la Iglesia, guiado entonces por el Papa dimisionario Benedicto XVI y algunos cardenales, se opusieron abiertamente. Pero Francisco es tenaz y sus declaraciones recientes evidencian que podría incluso abrirse a la posibilidad del clero casado.

-¿Según usted cuál es la conferencia episcopal más conflictiva en relación al Papa?

- No hay una completa conferencia episcopal que esté contra. Hay obispos y cardenales que se oponen a él, como el cardenal estadounidense Raymond Burke. Burke y otros tres escribieron un documento que ponía en duda la capacidad teológica del Papa Francisco sobre la comunión a los divorciados y re esposados. El ex nuncio apostólico en Washington, el italiano Carlo Maria Viganò, pidió la renuncia del Papa. La agresividad contra Francisco se ve en los social media como nunca antes había existido. La Iglesia desde hace 8 años, a partir de los dos sínodos sobre la familia, vive una suerte de “guerra civil” interna. Pero claramente en el episcopado de Estados Unidos hay una fuerte corriente que no está con la linea reformadora de Francisco ni con su linea sociopolítica, sobre todo cuando el Papa pide combatir la injusticia, la marginación, la ideología de la ganancia. Hay fuerte lobbies o grupos de presión, a nivel económico y político, que están abiertamente contra el Papa llamándolo a veces “comunista” o “extremista”. Mucho de ellos en Estados Unidos pero también en otros países, incluso de América Latina. Que en Estados Unidos haya radios y televisiones que están abiertamente contra el Papa, forma parte de esa “guerra civil” de la que hablamos.

-Haciendo la comparación entre los tres últimos Papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, ¿cuál de ellos ha sido más importante para la Iglesia? Claro Juan Pablo II estuvo 27 años en el Papado mientras Benedicto poco más de 7 años y Francisco 10.

- Francisco goza de gran consenso en los sondeos porque llama la atención no solo de los católicos sino de los ateos y agnósticos y de otras religiones. Porque propone un cristianismo que debe estar cerca de quien es débil y marginado. Propone el evangelio del amor, la cercanía a los débiles, a los pobres, una Iglesia misericordiosa. Incluso durante la pandemia del covid, llamó a todos a colaborar y ser solidarios para ayudarnos unos a otros. Benedicto XVI por su lado ha sido un gran teólogo pero su pontificado estuvo lleno de crisis ya que no tenía la capacidad política para dirigir la Iglesia. Hubo crisis con el mundo islámico después de un discurso conflictivo que hizo en Alemania, y también con el mundo hebreo por haber rehabilitado a un obispo antisemita además de crisis con el mundo científico y con los católicos, cuando rehabilitó la misa en Latín, suspendida muchos años atrás, para favorecer a grupos conservadores Lefebristas. Juan Pablo II fue un gran papa. Contribuyó a la caída de la Unión Soviética y tuvo una visión clarividente promoviendo el diálogo interreligioso.

-Tres Papas muy diferentes…

-Si. Tres Papas con temperamentos distintos, con lineas diferentes. Pero ninguno de ellos ha logrado bloquear la gran crisis de secularización que existe en el catolicismo y otras confesiones cristianas, la crisis de vocaciones, en las ordenes religiosas femeninas, la escasa participación en la misa o la confesión. El dato importante es el alejamiento creciente de los jóvenes de la participación en la vida de la iglesia.