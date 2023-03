A pocos días de su viaje a la Argentina para integrar el seleccionado que jugará dos amistosos el 23 y el 27 de este mes en celebración de la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el delantero de Manchester United Alejandro Garnacho sufrió una lesión en el tobillo derecho que pone en duda su llegada en condiciones a los partidos con Panamá y Curazao.

Garnacho solo estuvo 17 minutos en la cancha en el partido ante Southampton por la 27º fecha de la Premier League y luego de ser reemplazado, se retiró del estadio Old Trafford con una bota de protección en la pierna derecha y en muletas. El juvenil de nacionalidad española pero de madre argentina había entrado a los 28 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Jadon Sancho, pero salió de la cancha seis minutos más tarde después de haber recibido un duro golpe en el tobillo derecho por parte del defensor Kyle Walter-Peters. quien en su intento por despejar el balón, le enganchó el tobillo derecho al delantero, en una jugada que no fue considerada de penal por el juez.



Los médicos asistieron a Garnacho quien intentó seguir en cancha pero el entrenador neerlandés Erik ten Hag lo reemplazó por el brasileño Fred. A la espera de un parte médico, ten Hag aseguró que no cree que se trate de una lesión de gravedad. "Fue una mala entrada. Creo que se torció el tobillo. No quería arriesgarme, quería a todos los jugadores al 100 por ciento. No creo que sea tan grave", sostuvo el entrenador neerlandés tras el duelo ante Southampton.







