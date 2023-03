El kirchnerismo se prepara para salir a la calle después del plenario de la militancia en Avellaneda. “Todos nosotros tenemos que pelear por la candidatura de Cristina, o por lo menos para que no haya impedimentos”, planteó este domingo Andrés Larroque sobre el plan de lucha que el espacio político se propone dar --una campaña que puede ser corta, consideró, pero que debe anteceder a la discusión sobre los candidatos. Agregó que tendrá como protagonista a “una fuerza popular organizada y movilizada”. Consultado sobre si el Frente de Todos podría romperse en caso de que Alberto Fernández insista en ir por su reelección, Larroque no lo descartó.

“Tenemos la necesidad de convocar a un ámbito como La Hora del Pueblo”, planteó en este sentido, recordando el acuerdo entre partidos que a inicios de los ‘70 permitió ponerle fin a la proscripción de Juan Domingo Perón. “Hoy quizás cuesta encontrar actores y dirigentes con esa responsabilidad, pero uno no pierde las esperanzas”. Además de la proscripción a CFK, el hasta ahora secretario general de La Cámpora consideró como el otro gran eje a resolver la postura del FdT ante “el acuerdo con el FMI, que es el nudo gordiano de esta coyuntura”.

El sábado, la senadora María Teresa García había manifestado similares críticas hacia Alberto Fernández. “La única (candidata) que sabemos adonde nos lleva es Cristina. Caso contrario hay que discutir el rumbo”, tuiteó. "Nada sin Cristina", publicó.



De la plaza a la Corte

Sobre las movilizaciones contra la proscripción de la vicepresidenta, organizaciones del kirchnerismo habían pensado inicialmente convocar a marchar el 24 de marzo a Plaza de Mayo con una consigna contra la mafia judicial, para denunciar que existe una proscripción atizada desde los tribunales contra la principal dirigente política del país.

Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada luego de que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sugiriera que la marcha del 24 de marzo debía mantenerse centrada en las banderas históricas del movimiento de derechos humanos, Memoria, Verdad y Justicia. Los organismos de derechos humanos ayer finalmente difundieron la consigna que incluirá un pronunciamiento en contra del accionar de la Justicia. "Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia", y agregaron la consigna "Corporación judicial nunca más" (ver aparte). Desde las agrupaciones del Frente de Todos, lo que se va perfilando al parecer es una convocatoria para movilizar después de la marcha.

Terminada la marcha tradicional movilización convocada por los organismos de derechos humanos, el kirchnerismo convocará a sumarse una columna para ir desde la plaza a la Corte, según las publicaciones que comenzaron a ser difundidas en las redes.

La propuesta comenzó a ser impulsada a mediados de febrero y en el plenario de la militancia del sábado en Avellaneda fue respaldada por algunos dirigentes. Wado de Pedro, María Teresa García, Daniel Catalano, Carlos Zannini estuvieron entre quienes se sumaron a la idea, fotografiándose con carteles de “el 24, de la Plaza a la Corte”.

“Este 24 de Marzo demos una gran demostración de conciencia popular, llenemos la plaza y después organicemos una importante columna a Tribunales para decirle a la Corte Suprema de Justicia que no pueden proscribir a Cristina y exigirles la renuncia”, indica la convocatoria que circula en las redes sociales.

Cómplices de la proscripción

Entrevistado por Futurock, Larroque planteó que “si el presidente tuviera chances de reelegir yo estaría pegando afiches, pero no está en esas condiciones”.

“El propio funcionamiento que el Presidente le imprimió al FdT hace que, valorando lo que hay que valorar -dijo así en referencia a la pandemia, a la guerra y la sequía-, el balance de la gestión de gobierno no nos permita pensar en su reelección”. Advirtió además que “en política, uno no puede hacer cualquier cosa. Salvo que haya cosas inconfesables, encuadres con factores de poder que uno puede ignorar; espero que no sea así”.

Para el funcionario el rol que tiene para cumplir Alberto Fernández es similar al que debió tomar Eduardo Duhalde en 2003, resignando sus aspiraciones a candidatearse a la presidencia.

Larroque reafirmó que la "proscripción" de la vicepresidenta se rompe con "movilización popular". Añadió que el 6 de diciembre, "cuando Cristina dijo que no iba a ser candidata, lo planteó en términos de 'No voy a ser un estorbo para mi fuerza política´", tras conocer la sentencia que la condenó a seis años de prisión por la causa Vialidad y que la inhabilitó a ejercer cargos públicos.

"Nosotros no podemos ser cómplices de la proscripción. Para nada es un estorbo, es el corazón de nuestra fuerza política".