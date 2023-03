El gran maestro Alejandro Tadeo Ramírez, un ajedrecista estadounidense de origen costarricense con un alto perfil mediático, fue acusado de abusar sexualmente de al menos ocho mujeres que lo denunciaron públicamente.



Jennifer Shahade, dos veces campeona de Estados Unidos y que también posee el título de gran maestra, alertó en 2020 a la Federación de Ajedrez de Estados Unidos y a un club de St. Louis sobre los abusos de Ramírez (34), aunque recién después de tres años tuvo respuestas por un tuit que se volvió viral y que dio pie a que otras mujeres lo denunciaran.

"Es tiempo", titula Shahade el tuit donde escribió: "Actualmente hay múltiples investigaciones en curso sobre Alejandro Ramírez y su conducta sexual inapropiada, incluida una serie de presuntos incidentes que involucran a menores. Fui abusada por él en dos ocasiones, nueve y diez años atrás. Seguí adelante hasta hace un par de años, cuando múltiples mujeres, que no se conocían entre sí y que no conocían mi experiencia, se acercaron para contarme sus historias de supuesto abuso".

Además, la ajedrecista aseguró que algunas menores de edad le relataron los abusos de Ramírez y que inclusive vio evidencia "alarmante" en algunos textos donde se admitían abusos a alumnas y se hablaba de menores de edad "tentadoras".

A pesar de que la Federación ya tenía información sobre la denuncia de la bicampeona, Ramírez fue designado entrenador del equipo femenino de Estados Unidos para la Olimpíada en Chennai (India) en agosto de 2022.

Según una investigación del diario The Wall Street Journal, hay al menos ocho mujeres que confirmaron los abusos cometidos por Ramírez, tres de ellas eran menores de edad al momento de los hechos.

Una de las víctimas aseguró que la obligó a beber vodka y después a practicarle sexo oral, y las demás dan testimonio de que el hombre era físicamente agresivo mientras las besaba y manoseaba a la fuerza sin consentimiento, cuenta el informe del periódico.

Además de Shahade, Claire Grothe –quien trabajó de gerenta en el programa del Salón de la Fama de Ajedrez, ubicado a la vuelta del Club de St. Louis– denunció a Ramírez con su nombre, y las otras jóvenes hablaron de forma anónima.

Grothe relató que conoció a Ramírez en 2014 en una celebración realizada en el Club de ajedrez y que continuó en un bar italiano de la zona. "Él me tomó del brazo y me metió en el baño, me empujó contra una pared, me besó a la fuerza y me metió la mano por el cuello de mi vestido para tocarme el pecho; logré empujarlo y me marché", contó al diario.

Por la ola de denuncias, Ramírez renunció al club St. Louis. "Está claro que las investigaciones sobre las acusaciones de comportamiento inapropiado han demostrado ser una distracción negativa para el club; a pesar de mi cooperación con la investigación reconozco que mi afiliación al club no es lo mejor actualmente", dijo en un comunicado. Al gran maestro también se le retiró el permiso de entrenador del equipo universitario de St. Louis.

Por su parte, el abogado de Ramírez, Albert Watkins, declaró que "superponer las costumbres de hoy a relatos erróneos de actos de antaño es una receta para el desastre tanto para el acusado como para el acusador. Debo respetar la confidencialidad de las tareas de investigación".

Mientras, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que se mantiene sin comentarios sobre lo sucedido, le quitó a Ramírez el cargo de integrante de la Comisión de Atletas de la entidad.