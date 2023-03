La explosión en un túnel minero dejó 21 muertos, confirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras los intensos operativos de búsqueda que comenzaron el martes.

"Lamentablemente 21 personas perdieron la vida en este trágico accidente en Sutatausa", escribió el mandatario colombiano en Twitter.



La tragedia ocurrió al interior de un túnel de minas de carbón en Sutatausa, una localidad ubicada en el departamento de Cundinamarca, 75 kilómetros al norte de la capital Bogotá.

Tragedia minera

Los operativos de rescate comenzaron el martes y daban cuenta de 11 muertos y 10 personas que permanecían atrapadas. Pero esta mañana el presidente colombiano confirmó que fueron hallados muertos.El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dio hoy por terminadas las labores de búsqueda: "Lamentablemente no hay ya ninguno con vida, tenemos destrozado el corazón", publicó en redes sociales.El balance final de 21 víctimas fatales hace de esta tragedia minera una de las peores de los últimos años en Colombia, que registró más dede ese tipo

Imagen: AFP

Las autoridades locales estiman que el accidente en Sutatausa fue provocado por una chispa que hizo estallar el gas metano concentrado en uno de los socavones.



"Sentía que me iba a ahogar"

Además, investigan si el lugar, que cuenta con los permisos legales para la extracción, tenía lasde flujo del aire.Para que el metano "no sea explosivo se necesitan unos procesos de ventilación, un sistema de monitoreo que permita alertar y tomar decisiones, que tendrán que revisar si existían o no", explicó Javier Pava, director de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)."Debe existir un plan dey entrenamientos para los mineros en caso de emergencia. Es una parte que debe revisarse", agregó Pava.Los mineros quedaron atrapados auna distancia que dificultó la tarea de búsqueda de las decenas de rescatistas que trabajaron con picas en el lugar y buscaron a los hombres en los túneles de seis minas conectadas entre sí que colapsaron con el estallido.Joselito Rodríguez, un, relató que al momento de la explosión "estaba trabajando normal cuando sentí el estruendo, luego sentía que me iba a ahogar y no se veía nada"."Gracias a Dios salimos bien, pero otros ya están sin vida", agregó y detalló que en las minas trabajaban hombres menores de 40 años.

Las tragedias mineras son frecuentes en Colombia, especialmente en socavones ilegales de Cundinamarca y otros departamentos del centro del país. La acumulación de gases como el metano es el motivo más común de los accidentes.



Organizaciones sociales denuncian constantemente las malas condiciones laborales de los trabajadores en minas de empresas nacionales y multinacionales.