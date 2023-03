Desde este viernes y hasta el domingo, Lollapalooza Argentina se celebrará nuevamente en el Hipódromo de San Isidro. Pero no será una edición más. En la previa de sus 10 años, el festival musical de manufactura estadounidense, pero que se tornó en toda una costumbre argentina, preparó una programación con ganas de hacer historia. Si el año pasado hizo énfasis en la escena nacional de música urbana, mientras las giras internacionales se reactivaban, en esta ocasión lo caracteriza una grilla híbrida. Sin que esto le reste a su impronta. En ella cruza el esperado debut local de estrellas del calibre del rapero canadiense Drake o de la cantante estadounidense de música alternativa Billie Eilish, con el desembarco de los artistas a los que les cuelga la chapa de revelación. A los que se suman varios DJs icónicos y algunos grupos que comenzaron a jugar de local a partir de sus constantes visitas al país.



De hecho, uno de ellos encendió el festival en la noche del miércoles. En su tercera visita al país, Cigarrettes After Sex ofreció un sideshow (denominación que tienen los recitales paralelos al evento) en Teatro Vorterix. El trío estadounidense de dream pop volverá a presentarse este viernes, a las 22:15 hs, para cerrar la jornada del Escenario Alternative. Lo harán al mismo tiempo que Drake, cabeza de cartel de la fecha, se estrena ante el público argentino en el Escenario Flow. A pesar de que el artista nacido en Toronto hace 36 años bebe del legado de tótems del género como Jay-Z o Clipse, ayudó a renovar al hip hop al inyectarle la emotividad del R&B. Al mismo tiempo que lo sedujo hasta la pista de baile, de lo que dan fe su hit “Passionfruit” o buena parte del repertorio de uno de los dos álbumes que lanzó el año pasado, Honestly, Nevermind.

Así como sucedió anteriormente con Pharrell Williams, The Weeknd o Kendrick Lamar, Drake será esta vez el embajador de la música urbana del festival. Sin embargo, es el plenipotenciario más futbolero. Aparte de cantarle a Messi en 2022 en el tema que firmó con el rapero Future, “I’m on One”, le apostó a la Selección en el Mundial de Qatar. Y ganó 3 millones de dólares. El también empresario y copropietario del A.C. Milan es amigo de Rosalía, la otra cabeza de cartel del viernes. Si bien aún no hicieron ninguna colaboración juntos, seguro que se consumará pronto. Mientras tanto, la cantante catalana regresa a Buenos Aires a siete meses de la emotiva presentación de su disco Motomami en el Movistar Arena, y a cuatro años de su show en LollaAR. Aunque aprovechará esta vuelta para tantear en el Escenario Samsung, a las 21 hs, los temas del EP que hizo con su pareja Rauw Alejandro: RR (sale el 24 de marzo).

El Escenario Samsung recibirá asimismo al nuevo ídolo del rap argentino, Trueno, como parte de la gira de su disco Bien o mal, secundado por el legendario DJ neerlandés Armin Van Buuren. Esta será igualmente una ocasión idónea para que Dante Spinetta muestre su más reciente álbum, Mesa dulce, y para apreciar un poco del revuelvo global que está causando el pop surcoreano, por cortesía del grupo The Rose. Ambos se presentarán en el Escenario Alternative. En tanto que en el Escenario Flow destaca la vuelta de Chano y el debut porteño de Willow, la hija de Will Smith. Ahí mismo, pero el sábado, se producirán tres regresos al festival. El primero será el de los mendocinos Usted Señalemelo, tras su paso por el evento en 2017. Le sucederán otros artífices del indie pop, los ingleses The 1975, allanando la previa para Twenty One Pilots, en reemplazo de Blink-182.

Tras el anuncio de que el trío de pop punk se bajaba de su gira sudamericana, a partir del accidente que sufrió en su mano izquierda el baterista Travis Barker, Tame Impala se convirtió en el gran atractivo de la segunda fecha del festival. Aunque se temió que la banda australiana de psicodelia también cancelara su participación, luego de que su cantante y guitarrista, Kevin Parker, se fracturara la cadera. Lo que él mismo descartó a través de sus redes sociales. Justamente la última vez que uno de los mayores fenómenos de la escena indie de este siglo actuó en Buenos Aires fue en el Lollapalooza, hace siete años. Pero su frontman regresó en 2017 para hacer un DJ set con Mark Ronson en el Festival BUE. Si bien el grupo no sacó material nuevo (salvo por el single “Wings of Time”, de la banda de sonido de Dungeons & Dragons), no tocó en vivo en esta parte del mundo su último álbum, The Slow Rush (2020).

Antes de que Tame Impala se suba a ese escenario, Wallows, banda liderada por el actor Dylan Minette, actuará por segunda vez en Buenos Aires (la primera fue el jueves en su sideshow en Teatro Vorterix). Y luego lo hará Jane´s Addiction, el grupo del creador de Lollapalooza: Perry Farrell, cuyo festival llegó este año por primera vez a la India. El cierre del Samsung estará a cargo de Jamie XX, quien ya estuvo en el evento con su proyecto grupal The XX, en 2017. No obstante, en este reencuentro con la Argentina estará en plan de DJ, veta artística con la que sacó varios remixes y un discazo junto al legendario poeta, jazzista y pionero del rap Gil Scott-Heron, We’re New Here (2011). La dosis de música electrónica del Escenario Alternative correrá por cuenta del tándem neoyorquino Sofi Tukker, para que más tarde Catupecu Machu la rockee en la misma vitrina.

La dupla conformada por Rusowsky y Raplhie Choo representará a la música urbana española en el Perry’s, y al día siguiente lo harán por Argentina en el mismo escenario Muerejoven y Soui Uno. El plato fuerte de la programación de ese espacio pesará en la controvertida rapera dominicana Tockisha, a las 20 hs. En ese mismo instante estará haciendo su debut porteño en el Alternative uno de los artistas más esperados: la dupla francesa de música electrónica Polo & Pan (tienen sideshow el martes en Niceto Club). Ese domingo quedaron en el medio entre la banda estadounidense de indie rock Modest Mouse y el grupo de hardcore melódico y punk Rise Against (repiten el lunes en Teatro Vorterix). Una vez que la cantante de R&B Kali Uchis termine de presentar su nuevo álbum en el Samsung, su contraparte argentina, María Becerra, hará lo mismo en el Flow.

Lil Nas X se presentará por primera vez acá compartiendo la cabeza de cartel de la jornada con la también debutante Billie Eilish. El rapero queer viene de la mano de su único álbum, Montero (2021), en tanto que la crooner alternativa ya tiene dos. Si a ella se le espera desde el primer disco, a Skrillex se le extrañaba. El productor, DJ y fundador de la escena de EDM, sorprendió al sumarse en febrero a la grilla. Pero tiene sendas y poderosas razones: sus álbumes Quest for Fire y Don’t Get Too Close, ambos de 2023. El centenar de artistas que darán vida a la octava edición del festival lo completan los del quinto escenario, el Kidapalooza. Aparte de las líneas de colectivo 60, 15 y 21, funcionará el Ferrocarril Mitre (ramal Tigre). Para el retorno, las formaciones trabajarán a partir de las 23:30 horas, y tendrán una frecuencia de 15 minutos. Se detendrán en las estaciones Belgrano C y Retiro. Las entradas están agotadas.