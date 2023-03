La ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, usó Twitter para validar una denuncia anónima de una cuenta con nombre de fantasía.

"Me llegó este tuit de una alumna del profesorado. Qué bajeza usar el aula para adoctrinar sembrando el odio, pretendiendo imponer ideas únicas en vez de alentar la diversidad y el pensamiento crítico", dice Acuña en el tuit a través del cual retuiteó un hilo. "Pero qué desprestigio enorme para la profesión docente. No podemos permitirlo", añadió. Nunca aclaró cómo le llegó el tuit, ya que no había sido arrobada. Tampoco explicó si se encargó de averiguar en cuál profesorado pudo haber ocurrido la situación.

"Profesora de Psicologia ultra k feminista y militante de no sé qué agrupación. 1er clase de psicología social. Aula estallada de recursantes. Empieza la clase nos pone en grupos. Tardó 40' en decir que Acuña los hizo ir en marzo al nivel superior", dice Sodeada (su cuenta es @Nenade_Antes), que escribe "1er" (sic) en vez de "primera". "Porque no quiere pagarles por no trabajar sin ir dado que siempre las clases comenzaron en Abril. Siguió tirando mierda. Yo en silencio. Mí mente por momentos captaba palabras tales como: les alumnes, les niñeces, les psicolegues, mapadre, capitalismo", sigue el relato, inverosímil y estereotipado.

"Estados Unidos, patriarcado, machismo, varón, opresor, todes, elles, les bebéses, privilegiades, estatal, Acuña no quiere que salgamos con nuestres compañeres a la calle porque acá somos muches y nos tienen miedo", continúa el hilo inverosímil y anónimo validado por Acuña.

En otro pasaje se lee: "De 10:10 a 12:30 he escuchado todo eso. Mi límite de tolerancia a la paranoia, a la militancia, el nivel sectario y delirante llegó cuando escucho a esta profesora decir que las MUJERES y los HOMBRES BIOLÓGICAMENTE SON IGUALES. Si, nos educaron para hacer cosas de nenas y nos dieron hasta ALIMENTACIÓN DISTINTA. No nos dejaron ensuciarnos jugar libres como al varón. Nos hicieron creer q tenemos menos fuerza. El patriarcado nos oprimió hasta hacer q nuestro cuerpo hasta parezca distinto".



Sodeada concluyó que "no pienso perder un solo día de mi vida en ese antro roñoso politizado ultra k. Es una vergüenza el nivel de militancia y lavado de cerebro. Me voy a una privada. Me expulsó el asco que dan. No me rindo, cambio la sede pero no la meta". La cuenta tiene sus tuits protegidos, es decir, no son de libre acceso sino para sus contactos (tiene casi 34 mil seguidores).



La propuesta de la ministra Acuña de instalar cámaras en las escuelas

Esto entronca con la idea de la ministra de instalar cámaras de seguridad en las escuelas porteñas. "Vamos a poner cámaras donde sea necesario para cuidar el patrimonio de las escuelas", había anticipado Acuña el jueves. La idea de las autoridades sería evitar robos. Los gremios docentes avisaron que si se alcanza eso, irán a la Justicia, dado que esto podría atentar contra la intimidad de los estudiantes y de sus familias.

El tuit de Acuña derivó en respuestas como estas: