La primera temporada de la exitosa serie The Last of Us, de las plataformas HBO y HBO Max, ya terminó y dejó un vacío muy grande para los fanáticos de las ficciones post-apocalípticas. Para aquellos que se quedaron con ganas de seguir viendo zombies y virus que acechan a un planeta devastado, en Netflix hay novedosas series y películas de este subgénero para disfrutar.



De todas formas, los seguidores de The Last Of Us, que el pasado domingo pudieron observar el noveno y último capítulo de la ficción basada en el videojuego homónimo, ya pueden ver el documental con el "detrás de escena" de las grabaciones, en las plataformas HBO y HBO Max.

Este especial está disponible como "Making of The Last of Us" y está incluido en la colección de la serie. En 31 minutos, se detallan los esfuerzos que llevó grabar los capítulos de la adaptación del juego de Naughty Dog.

3 series post-apocalípticas de 2022 disponibles en Netflix

Estamos muertos

La ficción coreana está más de moda que nunca entre las series de Netflix. Tras “El juego del calamar”, “Rumbo al infierno” y “Mar de la tranquilidad”, Netflix encontró otro éxito con la producción de zombies coreana “Estamos muertos”, basada en el popular webcómic “Now at Our School”. Luego de que un virus zombie se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado.

Resident Evil

Basada en la serie de videojuegos homónima, 14 años después de que una epidemia viral causara un apocalipsis mundial, Jade Wesker jura hundir a los responsables mientras libra una batalla de supervivencia.

Snowpiercer

Es la tercera temporada de la serie en la que el mundo se ha congelado. Los sobrevivientes viajan en un enorme tren que circula alrededor de la Tierra, aunque el frágil equilibrio a bordo amenaza su coexistencia.

3 películas post-apocalípticas de 2022 disponibles en Netflix

No me mates

En esta película italiana, Mirta, la protagonista, muere con su pareja de una sobredosis de droga. Cuando despierta, sola, descubre que forma parte de un violento mundo que desconocía hasta entonces.

Madre/Androide

En un mundo posapocalíptico sacudido por una violenta rebelión androide, una joven embarazada y su novio buscan desesperadamente un lugar seguro.

Turno de día

Jamie Foxx interpreta a un padre de familia que trabaja duro para brindarle una buena vida a su ingeniosa hija, pero su mundano empleo limpiando piscinas en el Valle de San Fernando es solo la fachada de su verdadera fuente de ingresos: cazar y matar vampiros para una organización internacional.

