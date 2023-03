Los fanáticos de The Last of Us ya pueden ver el documental con el "detrás de escena" de las grabaciones, subido a las plataformas HBO y HBO Max, después de estrenarse el último de los nueve capítulos de la primera temporada de la exitosa serie.

Esta yapa está disponible como "Making of The Last of Us" y está incluido en la colección de la serie. En 31 minutos, los seguidores del universo recreado del videojuego homónimo, se detallan los esfuerzos que llevó grabar los capítulos.



El episodio final lleva el nombre de “Busca la luz”, palabras que hacen juego con la forma en que fue nombrado el primer capítulo: “Cuando estés perdido en la oscuridad”. Terminó con Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en las afueras de Jackson, Wyoming. El objetivo para Joel y Ellieera llegar a una base de Firefly en Salt Lake City, con la esperanza de crear una cura o vacuna para la infección por cordyceps a partir de la inmunidad de Ellie.

Debido al suceso que tuvo la serie, HBO anunció la segunda temporada, que podría estrenarse recién en 2026.

The Last of Us: de qué se trata el making of luego del episodio final

El making of de The Last of Us llegó después del episodio final de la primera temporada. HBO Max añadió el documental “Making Of The Last of Us”, un especial que repasa el proceso de creación de la adaptación del juego de Naughty Dog.

En el “detrás de las cámaras” se explica la creación de este mundo distorsionado por el hongo y la construcción de esos paisajes únicos que se pudieron observar en los episodios de esta temporada.

Este especial fue estrenado en Estados Unidos una vez terminado el episodio final de la serie. En Latinoamérica se subió dos días después, el martes pasado.

Qué traerá la segunda temporada de The Last of Us

The Last of Us tendrá una segunda temporada, confirmaron desde HBO, tras el gran recibimiento que obtuvo la primera parte, ya que la propuesta se transformó en el estreno más visto de la plataforma en su primer día, superando a "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones", y a la segunda temporada del célebre drama juvenil "Euphoria".

La segunda entrega abarcará los eventos de The Last of Us Season II, el segundo videojuego publicado en 2020, y se situará unos cuatro años después de que Joel rescatara a Ellie de las manos de Las Luciérnagas, grupo que estaba dispuesto a sacrificar a la adolescente ante la posibilidad de desarrollar una vacuna que salvaría la humanidad.

En esta etapa, él tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones y la distancia crecerá entre ambos cada vez más. El reparto del segundo envío no está confirmado aún, pero se puede avizorar que la joven versión de Ellie, tendría 19 años en esta nueva temporada.

