Con el noveno y último capítulo de la primera temporada de la serie The Last of Us ya estrenado, HBO confirmó que se rodarán nuevos capítulos de la historia protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ¿cuándo va a salir la segunda temporada de The Last of Us?

“Después de lograr esta primera temporada inolvidable, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la segunda temporada”, sostuvo a través de un comunicado Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO en aquel entonces.

La serie postapocalíptica basada en el videojuego homónimo de Nautghy Dog y dirigida por Craig Mazin y Neil Druckmann, en tanto tendrá una segunda entrega. ¿Qué se sabe sobre ella?

¿Cuándo se estrena The Last of Us 2?

Las chances de que la segunda temporada de The Last of Us comience a filmarse este año son altas. “Hay una posibilidad, sí”, deslizó el mismo Pascal en una entrevista con el medio Collider a fines de febrero, cuando le consultaron por si el rodaje podría comenzar en 2023.

En tanto, si los tiempos de la producción y post producción de la primera temporada se repiten, los primeros episodios de la segunda entrega podrían llegar a principios de 2025. Siendo optimistas, quizás a fines de 2024. La serie de HBO, además, se seguirá transmitiendo en su plataforma de streaming HBO Max.

Los actores principales, por su parte, seguirán siendo Pedro Pascal (como Joel) y Bella Ramsey (Ellie), según anticipó el actor chileno en otras declaraciones públicas. Además, se espera que Gabriel Luna (Tommy, el hermano de Joel) y su esposa María en la trama –interpretadao por Rutina Wesley– cobren una mayor relevancia en la continuidad de la historia.

¿De qué tratará la segunda temporada?

La segunda temporada de la serie The Last of Us transcurre cinco años después de los hechos de la primera entrega, y nos muestra a Ellie y Joel asentándose en la ciudad de Wyoming. No obstante, su paz se ve interrumpida por la irrupción de una mujer llamada Abby.

En una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Bella Ramsey expresó su emoción por la historia de Ellie y Dina.

Antes de que se estrenara la primera entrega, Mazin y Druckmann admitieron que, en el caso de que avanzara el proyecto en una segunda parte, la basarían en la secuela del videojuego, The Last of Us Part II.

En ese sentido, Mazin declaró en conversación con Collider que no planean expandir la historia más allá de la adaptación de los juegos, dejando claro que no están buscando hacer innumerables temporadas del programa.

Sin embargo, en diálogo con IGN, el guionista reconoció que la trama de la secuela del juego es mucho más compleja y larga que la del primero. “Es más de una temporada de televisión”, adelantó. Por lo que, si todo va bien, se espera que haya incluso una tercera entrega.

Mazin aseguró que su única ambición es contar la historia existente de la manera más fiel y efectiva posible, aprovechando el medio televisivo como una herramienta para darle vida a una trama que ya ha cautivado a millones de fans.

