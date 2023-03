En medio del furor por The Last of Us, la actriz Bella Ramsey, quien encarna el papel protagónico de Ellie, habló de las reacciones negativas y el ciberodio que recibió desde los inicios del rodaje por su notoria diferencia física con la versión del personaje del videojuego y por la trama queer que circunda la serie.



La intérprete de 19 años relató que las oleadas de odio iniciaron cuando los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, le dieron el papel de Ellie para la serie televisiva. En ese sentido, recordó que los comentarios en las redes sociales se hacían cada vez más violentos, pero ella no podía dejar de leerlos: “Buscaba un comentario más doloroso que el anterior y me engañaba a mí misma pensando que lo hacía en broma”, sostuvo en diálogo con la revista GQ Reino Unido.

Pero los haters se volvieron más agresivos todavía cuando, en enero, Ramsey reveló en un perfil de The New York Times que se autodefine como no binaria. Por fortuna, indicó, su compañero de elenco Pedro Pascal -hermano de la actriz trans Lux Pascal- fue “un gran apoyo” para ella.

Asimismo, la actriz, que también brilló con un papel secundario en la serie de HBO Game of Thrones, resaltó la importancia que tiene para los creadores de la serie la orientación sexual y la identidad de género de sus personajes, así como también la forma que tienen de relacionarse. Es por esto que sospechó que para la segunda parte de la ficción el odio y las reacciones negativas se sostendrían o exacerbarían.



“No me preocupa especialmente”, consideró la intérprete sobre las respuestas homoodiantes en las redes. “Sé que la gente pensará lo que quiera pensar. Pero tendrán que acostumbrarse. Si no querés ver la serie porque tiene una trama gay, porque tiene un personaje trans, es cosa tuya, y te lo estás perdiendo”, aseveró.

Alerta spoilers: ¿Qué puede pasar en la segunda temporada de The Last of Us?

La secuela del videojuego The last of us transucrre cinco años después de los hechos de la primera entrega. Joel ya no está presente y se puede apreciar a una Ellie más adulta, que mantiene una relación con una mujer llamada Dina. Esto es algo que Bella Ramsey espera que los directores de la serie exploren en la segunda temporada: “Probablemente, haya algunos fragmentos con Ellie por su cuenta, pero me gusta el hecho de que ahora también tenga a Dina”, afirmó.

De esta manera, los elementos queer que se vieron en la primera entrega se podrían sostener en esta segunda parte. La actriz destacó el tercer episodio de la primera temporada, en la que se contó una historia de amor emocionante entre Bill y Frank, dos sobrevivientes masculinos: “Me encanta ese episodio, estuve a punto de llorar todo el tiempo”, contó.

Tampoco tiene dudas de que habrá grandes controversias por la posible incorporación del personaje de Abby, un personaje que fue criticado en el videojuego por no corresponder con los “cánones” de belleza femeninos, o el de Lev, un adolescente trans condenado al ostracismo por su comunidad en una secta religiosa regresiva.

Riley y Ellie, otro romance que despertó controversia

El séptimo episodio de The last of us, los creadores presentan a Riley, un personaje femenino que aparece como interés romántico de Ellie. Pese a los elogios que recibió ese capítulo por el desarrollo del personaje que interpreta Bella Ramsey, otra vez salieron al ataque los usuarios homofóbicos en Twitter e Instagram.

Al respecto, la actriz Storm Reid, que encarna a Riley, criticó estas reacciones en una entrevista realizada por Entertainment Weekly, y apuntó: "Estamos narrando historias importantes. Estamos contando historias sobre las experiencias de la gente, que es para lo que vivo. Eso es lo que hace a una buena narración, porque estamos retratando a personas que están ocupando un espacio en el mundo".

"Estamos en 2023", continuó la intérprete. "Si te preocupa a quién amo, entonces tendrías que revisar tus prioridades. Hay tantas otras cosas de las que preocuparse en la vida... ¿Por qué te importa que estas personas jóvenes -o cualquiera, en realidad- se amen? El amor es hermoso, y que haya gente que quiera cuestionarlo es un sinsentido".