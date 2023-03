El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), realizará un diagnóstico en el departamento puneño de Los Andes (Salta) para relevar la oferta actual y potencial de proveedores mineros. El estudio fue solicitado por el gobierno de Salta a través de la Secretaría de Minería Y Energía, debido a la creciente demanda de servicios mineros por parte de las empresas instaladas en la Puna con proyectos de extracción de minerales, principalmente litíferas.

El relevamiento del INTI/CFI comenzará a finales de marzo y finalizará en cinco meses. También relevará los requerimientos en los proyectos mineros. De los 30 proyectos en diferentes fases de avance, en 2024 tres mineras comenzarán a producir carbonato de litio (gran parte en grado batería) en sus plantas de comercialización en la Puna salteña: Sal de Oro de Posco Argentina SAU (Corea del Sur), Proyecto Mariana de Jiangxi Ganfeng Lithium (China) y Centenario Ratones de Eramet/Tsingshan ((Francia y China).

El 29 y 30 de marzo próximos el INTI/CFI iniciará talleres participativos en localidades próximas a los yacimientos mineros. Se trata del "primer anillo” que integran San Antonio de Los Cobres, Olacapato, Tolar Grande, Estación Salar de Pocitos y Santa Rosa de Los Pastos Grandes. Si bien ya se explotan otros minerales, son las empresas litíferas en sus distintas fases (factibilidad, exploración, construcción) las que generan gran expectativa laboral entre los pobladores de las localidades puneñas.

Desde 2019, la provincia de Salta les exige por ley a las empresas mineras que contraten proveedores locales en un porcentaje no inferior al 70% para cubrir sus demandas de servicios. El presidente de la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado salteño, Sergio Ramos (Compromiso por Salta), explicó el momento que atraviesan muchos pobladores de la Puna ante la creciente demanda de servicios por parte de las empresas mineras. “Hablamos de lugares donde las personas toda su vida se desarrollaron en una economía de subsistencia, y ahora deben pasar a ser emprendedores”. Según el Censo 2022, dentro del árido departamento puneño de Los Andes (casi 15 veces más grande que el departamento Salta capital) en poco más de 2500 viviendas habitan casi 8000 personas.

Para el senador que representa al departamento de Rosario de Lerma, el problema sobre la mesa es la desconexión entre oferta y demanda. “Muchas personas quieren emprender, pero no tienen los conocimientos para brindar los estándares mínimos que piden las empresas. Sabemos que la Secretaría de Minería y Energía de la provincia avanzará en un esquema de capacitaciones específicas y mediará para que la gente tenga una relación más directa con las empresas”.

Guillermo Baudino, director técnico de Industrias Emergentes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), recordó que Salta no generó las condiciones suficientes para la formación de un ecosistema industrial. "Hasta hace pocos años, la actividad minera era escasa. (Hay) Algunos yacimientos de litio que entrarán en producción en 2024. Hay que preparar a todos los habitantes del departamento de los Andes", dijo a Salta/12.

Uno de los primeros escollos que enfrentan quienes buscan iniciarse como emprendedores en Los Andes es la escasa experiencia para resolver cuestiones administrativas que otros pueden considerar simples. "Hay personas que quieren ser proveedores, pero no conocen los pasos y trámites a seguir para inscribirse en el régimen de monotributo, integrar una sociedad anónima, o abrir una cuenta en un banco. Y las comunidades originarias deben contar con su personería jurídica para ser proveedores”, dijo el especialista. Inicialmente trabajarán sobre las necesidades concretas porque es urgente integrar el Registro de Proveedores Mineros para operar formalmente.

“El relevamiento será participativo y en talleres. Recibiremos las inquietudes de todos los pobladores. Trabajaremos mayoritariamente con comunidades originarias. También con habitantes que no se autoperciben de ese modo", detalló Baudino. Anticipó que el diagnóstico del INTI/CFI tiene objetivos más amplios. Les interesa alcanzar la sustentabilidad entre las poblaciones del departamento Los Andes potenciando el turismo, la producción de bienes culturales (artísticos, artesanales), y la creación de espacios de comercialización de la producción local.

Los técnicos del INTI/CFI mantuvieron una primera ronda de entrevistas en el contexto del inicio de las mesas sociales mineras que organiza la Secretaría de Minería de Salta. Entre otros referentes, se reunieron con la cacica de la comunidad de Olacapato, Clara Acoria; la cacica de la comunidad de Estación Salar de Pocitos, Cinthia Fabián; la cacica de la comunidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes, Dionicia Rodriguez, y la presidenta de la comunidad de Estación Salar de Pocitos, Ania Mendoza.



Reunión en el Senado por los servicios mineros

El miércoles último la titular del área de Minería y Energía de la provincia, Romina Sassarini, brindó detalles a los legisladores que integran la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado salteño, acerca del trabajo que realiza el área para mejorar gestión integral de los proveedores.

Sassarini (al fondo) y los senadores (de izquierda a derecha) Diego Cari (Guachipas), Sergio Ramos (Rosario de Lerma), Héctor Calabró (La Caldera), Walter Wayar (Cachi) y Leopoldo Salva (Los Andes).

El senador por el departamento Los Andes, Leopoldo Salva (Unidos por Salta), planteó una situación que relevó este medio hacia finales de febrero. Involucró a la comunidad Olacapato y la empresa minera Río Tinto. “Creo hay que hacer partícipe de estos temas no solo a las comunidades (originarias), sino también a distintos actores sociales para evitar algunos problemas. Debemos mejorar la comunicación”, respondió Sassarini al legislador.



“Nosotros creemos que los emprendedores pequeños deben tener la oportunidad de ser incorporados como proveedores de empresas mineras”, declaró Salva a Salta/12. “Buscamos que no se hagan paquetes de licitación, sino que se separen por rubros: limpieza, lavandería, mantenimiento, cocina, transporte”, agregó. El senador Ramos mencionó (también tras la reunión) que la Comisión que preside evalúa modificaciones a la Ley de Promoción Minera para categorizar los distintos servicios que se prestan a las empresas. “Queremos generar oportunidades, para que el pequeño emprendedor no termine como subcontratista de otro proveedor más grande”.



En su web, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA) despliega una variedad de servicios que incluyen: alquiler de vehículos, catering, comunicaciones, equipamiento, consultoría, insumos, medicina, seguridad y diversos oficios. La Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina (CAPROSEMITP) agrega a ese abanico, servicios asociados al turismo.

La Puna salteña ya no es un espacio inhóspito. En cuanto al litio, de los 30 proyectos en desarrollo, cinco construyen plantas pilotos (paso previo a las plantas de comercialización). Son los proyectos Pastos Grandes/Lithium Americas (Canadá), Salar de Rincón/Río Tinto Group (Inglaterra), Pozuelos/Pastos Grandes de Ganfeng Lithium (China), y Sal de los Angeles (litio y potasio) de Revotech Asia Limited y Tibet Summit Resources (China). Finalmente, el Proyecto Rincón de Argosy Minerals (Australia). Restan 24 proyectos más en estado de exploración avanzada. La información fue cotejada en la Secretaría de Minería y Energía de Salta y la base de datos del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM).

Críticas al modelo en desarrollo

El senador por el departamento Cachi, Walter Wayar, participó el miércoles en la reunión entre la comisión de Minería de la Cámara Alta y la titular de la Secretaría de Minería y Energía de la provincia. “Se dice que vienen miles de miles de millones que van a generar miles de miles de puestos de trabajo. La realidad es que son trabajos transitorios, mientras nuestro mineral se va en bruto, y las ganancias las tendrán fuera de nuestro país los inversores. Nosotros debemos generar una política de Estado que proteja a las personas y al medio ambiente. Debemos darle valor al mineral antes de salir del país”, previno.



(Imagen gentileza Allkem en Reporte de Sostenibilidad 2022).

El legislador se refirió al problema de las regalías mineras, tema que ya ocupa -por la escasa capacidad recaudatoria- a los gobernadores del Triángulo del Litio (Salta, Catamarca y Jujuy). El actual senador -ex vicegobernador de la provincia, 1995 - 2007- deslizó que se deben buscar otros caminos. “Las leyes provinciales mineras son genéricas, y sin políticas de Estado, son herramientas que no generan actividad. Por lo tanto, no sirven para la gente", declaró. "Se deben administrar los recursos de una manera más justa y genuina. Los minerales deben generar riqueza al país y para la gente”, insistió luego. "Las provincias del Norte Grande pueden pensar en políticas que encaminen el bienestar de la ciudadanía”.



Antes del encuentro, este medio entrevistó a la secretaria Romina Sassarini. La funcionaria brindó precisiones sobre las regalías mineras. "La semana pasada en Casa de Salta (CABA), esa comisión de regalías y tributos de la Mesa del Litio informó las oscilaciones en los precios del carbonato de litio y otros productos. Las provincias definitivamente quieren participar en ese incremento", mencionó. "La idea es trabajar con las empresas para que, de manera consensuada, seamos parte de estos precios en alza".

En el último informe mensual (marzo de 2023) la Secretaría de Minería de la Nación indicó que el carbonato de litio se exportó desde Argentina a razón de USD 69.000 la tonelada. Por ahora, solamente se exportan litio desde Jujuy (Allkem/Toyota Tsusho) y Catamarca (Livent). En su reporte de sostenilidad 2022, Allkem mencionó que en Olaroz (Jujuy) extrajo 12.863 toneladas de carbonato de litio (47% en grado batería). Ese tonelaje representó ingresos por USD 292.800.000 y pagó en concepto de impuestos/regalías USD 22.700.000.