Renovando la tradición



Pizza, pasión de multitudes. De eso se trata Pizzamanía Fest (@pizzamaniafest en Instagram), un festival que durante tres días –del 21 al 23 de marzo– suma más de 40 pizzerías de Buenos Aires ofreciendo un combo de pizza individual mas bebida por $1500. La excusa ideal para armar un tour redondo por la ciudad porteña. Entre la numerosa oferta, una de las opciones más interesantes es Alcahuete, que tras un breve paso por Parque Patricios acaba de abrir en la transitada avenida Scalabrini Ortiz. “La pizza de siempre, más rica que nunca”, advierten desde esta casa.

Luces de neón anuncian “pizza con fritas”, se suman coloridas mesas y sillas de aires escolares, tanto en la vereda como en el luminoso salón. Hay además una barra de despacho y una cocina a la vista definiendo un estilo simple donde la estrella es el producto que sale de los hornos. El proyecto creado por Leandro Volpe y Alejo Pérez Zarlenga -los mismos que están al frente de Ribs al Rio-, toma como base la pizza porteña de media masa y generosa cantidad de ingredientes, con la promesa de mejorar la calidad de cada materia prima elegida. A esto le agregan el leudado prolongado del estilo napolitano y el tamaño XL, de 40 cm de diámetro típico de las neoyorkinas.

Con carta del cocinero Max Carnage, la pizza se puede pedir en porciones o enteras con toppings a elección, aunque también hay sugerencias como la de pepperoni ($3500) o las especiales, como la poderosa Matambrito ($4900) rellena de matambre desmechado, muzzarella, provolone y cebolla con bordes de queso. Además hay promos como la de dos porciones de muzza con papas fritas ($1400), una combinación poco usual con muchos fanáticos que la piden una y otra vez. Y un dato extra: vale la pena pedir la empanada de carne ahumada ($500), frita y sabrosa.

Alcahuete participa en Piazzamanía con un sabor especial, el de lasagna, que lleva salsa boloñesa, bechamel y parmesano gratinado por encima. Una bomba de sabor a precio de festival.

Alcahuete queda en Scalabrini Ortiz 1335. Horario de atención: miércoles a lunes de 20 al cierre. Instagram: @alcahuetepizza.

Tal lejos, tan cerca

Tal vez una de las pocas cosas buenas que dejó la pandemia es la proliferación de lugares gastronómicos de calidad y personalidad, que van más allá de los polos gastronómicos habituales. Alquileres más bajos, vecinos con ganas de novedades, facilidad para estacionar, menor competencia: todo suma a la hora de pensar la ubicación de un nuevo lugar. Un buen ejemplo de esto que está sucediendo es Napo Pizza, abierto hace un año en el sereno barrio de Villa Luro, de la mano de su creador Brian Lata.

Como el nombre lo deja entrever, Napo Pizza apuesta a las pizzas de estilo napolitano, de masa delgada, borde inflado e ingredientes elegidos a conciencia. El salón es pequeño y detrás de la barra se ve el gran horno a leña como protagonista. Hay mesas en la vereda y una discreta terraza necesaria para estos días de alerta roja que ruegan por una brisa aliviadora.

Para arrancar hay varias entradas tentadoras, como la provoleta patagónica ($1500) con rúcula, cebolla morada y tomates cherries; o unas muy ricas berenjenas a la parmesana ($1250). Pero la especialidad de la casa son las pizzas, hechas con harinas orgánicas y 48 horas de fermentación en frio. Más allá de los clásicos, en Napo Pizza hay sabores muy seductores que vale la pena probar, como la de stracciatella y mortadela con pistachos ($2070), que es tan generosa como adictiva. Lo mismo pasa con la de hongos ($2040) con mozzarella, queso azul y ají rojo. Para la promoción de Pizzamanía vale la pena elegir la pizza más vendida de la casa, una versión propia de la conocida Napolitana ($1900) que en estecaso suma tomate italiano, próvola ahumada, fior di latte, cherries y pesto. Para beber, ofrecen ineludibles porrones de cerveza helada, pero también una menos usual carta de vinos, muy completa con etiquetas de bodegas actuales, y buena variedad de vermús.

Una gran opción, lejos de los polos, y al oeste de la ciudad.

Napo Pizza queda en Araujo 1408. Horario de atención: martes a domingos de 19 al cierre. Instagram: @napopizzaa.

Devoción religiosa

Que los restaurantes en Villa Devoto están de moda ya no es noticia: nuevas aperturas, grandes nombres y una oferta cada vez más completa terminaron de conformar un circuito gastronómico que ya tiene peso propio en la ciudad. Aprovechando una esquina estratégica, la pizzería La Santa ocupa la intersección de las calles Pedro Morán y Joaquín González con un local que no tiene salón interior sino apenas unas pocas mesas en la vereda, con algún banquito para esperar el take away, sumando con la opción más relajada de comer en la plazoleta de enfrente.

La Santa es hermana de La Fina y La Épica, tres pizzerías que comparten estilos y socios, aunque luego cada una tiene su propia personalidad y carta. Todo nació en la cabeza de dos amigos, Tobías Jovenich y Francesco Larroca, que para conseguir el dinero del primer local tuvieron que vender un auto, y que hoy se muestran como exitosos emprendedores de la gastronomía, con 50 empleados distribuidos en cuatro locales (a los tres mencionados se suma La Audaz, en Chapadmalal).

La carta comienza clásica, con un capítulo de antipasti o entradas, incluyendo varias opciones de faina, como la funghi ($1050) con hongos de pino en escabeche, o la omnipresente burrata ($2190) con miel, nueces y “colchón” de albahaca y cherries. El fuerte de La Santa son las pizzas, de masa leudada lentamente en frío y un formato que recuerda a las napolitanas. Hay opciones más simples y otras más juguetonas: la Canti ($1700) lleva salsa de tomate, mozzarella, cantimpalo y ralladura de naranja; la rocket power ($1760) viene con fior di latte, queso azul con whisky, kale y sardo rallado.

Para el combo de Pizzamanía decidieron ir por la tradición, despachando solo la napolitana ($1700) con salsa de tomate, fior di latte y albahaca. Un final posible es con postres de estirpe italiana, como el cremoso tiramisú ($1050) o la panna cotta ($1050) con salsa de chocolate y arándanos.

Buena pizza al alcance de la mano.

La Santa queda en Pedro Moran 3800. Horario de atención: lunes y martes de 19 a 24; miércoles a domingos de 12 a 24. Instagram: @lasanta__pizza.