La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa "Lilita" Carrió, que confirmó que se presentará en las PASO como precandidata a presidenta, aseguró que no participará en el Frente de Frentes, la coalición que formaron el PRO, la UCR y el socialismo en Santa Fe porque "hay personas vinculadas con el narco". Esta nueva fractura en una alianza provincial de Juntos por el Cambio se da a días de que el expresidente Mauricio Macri viaje a Rosario para la presentación de su libro, Para qué.

"Yo no puedo recorrer Santa Fe y avalar frentes de frentes cuando yo sé que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico, personas que entran a las cárceles y personas que han fracasado en esa lucha. No creo que esta sea la salida", dijo Carrió.



Y añadió: "Es imposible integrar el Frente de Frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir".



La creadora de la CC y una de las fundadoras de Juntos por el Cambio informó la ruptura del frente a través de un video que filmó después de un almuerzo con la ex diputada nacional santafesina Lucila Lehmann.

"Estamos abiertos a integrar a todas las personas de buena fe y de principios de todos los espacios, sobre todo los independientes de las pymes, del sector agropecuario y a todos los santafecinos que quieran algo diferente para su provincia. Tenemos que iniciar un camino distinto para Santa Fe", afirmó Lilita.

La precandidata presidencial sostuvo que "hay que limpiar Santa Fe" porque está "tomada por el narcotráfico y el lavado de dinero". "Si no se limpia Santa Fe, si no se cambia su sistema político, la complicidad de la política con el narco, con la Policía, si no se crean nuevas fuerzas policiales, si no hay una coordinación con Nación, la verdad es que Santa Fe no tiene salida", advirtió y agregó: "Es muy difícil estar en el Frente de Frentes en estas condiciones, es imposible".