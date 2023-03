La diputada provincial por el Partido Socialista, Clara García recorrió Alvarez, Acebal, Coronel Domínguez y Villa Amelia, tomó contacto con autoridades locales, referentes territoriales y representantes de instituciones sociales y emprendimientos productivos y volvió a criticar la gestión de Omar Perotti. “Gobernar Santa Fe es una tarea que exige mucho trabajo, mucha gestión y mucha inversión, Perotti no tenía noción de la complejidad de esta provincia; llegó sin un plan y se rodeó de equipos sin capacidad técnica, que no se aggiornaron a los numerosos cambios que se dieron en los últimos años”, señaló García.

En declaraciones periodísticas, la legisladora cuestionó que la actual administración “se jacte de tener una enorme cantidad de recursos inmovilizados en el banco mientras los productores sufren por la sequía y la asistencia no les llega, mientras las escuelas no tienen ventiladores en verano ni gas en invierno, y mientras la salud debió ser sostenida por muchos presidentes comunales durante la pandemia. Es un gobierno malo que está llegando al fin de su ciclo”, aseveró.



García también tuvo críticas en materia de seguridad y denunció “cuatro cambios de ministro que fueron cuatro volantazos en medio de una crisis de violencia sin precedentes; también eso denota la falta de plan, de equipos y de inversión”, dijo.



“Quienes creemos en la política como vocación de servicio –apuntó la diputada provincial- tenemos que ofrecer una alternativa a la ciudadanía para mejorar su comunidad, y para eso hay que recorrer los pueblos y ciudades y hablar con la gente. El gobierno de Perotti no tuvo diálogo político con la oposición ni con el gobierno nacional, que es de su mismo signo; tampoco lo vemos caminando el territorio. En Santa Fe vamos a encontrar una provincia atrasada en muchas áreas cuando esta gestión termine”, advirtió.