Se terminó el misterio y este sábado se conocieron las candidaturas. El FDT-PJ La Rioja buscará la reelección de Ricardo Quintela, acompañado por la actual diputada provincial por la Capital, Teresita Madera, vicepresidenta primera de la Legislatura.

Quintela al elegir a Madera hizo un gesto destinado al electorado de Capital, donde se concentra el 60% del padrón provincial. Prefirió esto a un referente del interior para vice, como el chileciteño Fernando Rejal, como solía hacer el PJ en épocas anteriores.

Días atrás, hizo otro gesto destinado a Capital, la designación de otro diputado capitalino, Carlos Machicote, en la jefatura del bloque justicialista de la Legislatura. Machicote es un experto en temas municipales, y su primera acción fue gestionar un decreto designando a precarizados municipales en la planta de personal de la provincia.

Todo lo anterior muestra que para el gobernador riojano, la Capital será el escenario principal de la contienda del 7 de Mayo. En el interior, el PJ tiene una estructura organizada y aceitada.

Así se entiende la postulación de Armando Molina, dirigente de su mayor confianza, como candidato a intendente, acompañado por Mónica D'albano, secretaria privada del gobernador y organizadora de su despacho en la Casa de Gobierno.

Cambiemos entendió lo mismo. Dos capitalinos, Felipe Álvarez (PRO larretista) y Guillermo Galván (UCR) integran la fórmula, y finalmente convencieron a la intendenta Inés Brizuela y Doria para dar marcha atrás en sus cuestionamientos al 7 M y participar, sumándose a la boleta de la oposición.

Saben que en la Capital subsiste una clase media antiperonista y anti K, y apuntarán a ese electorado. En los dos turnos presidenciales anteriores, en Capital se impuso Macri por encima del FDT. En el interior siempre arrasó el peronismo, resultando la cuenta final a favor del PJ. Quintela, al desdoblar las elecciones, le quitó a Cambiemos el recurso del arrastre nacional, y esa es la debilidad mayor de la oposición.

Para seducir a ese electorado antiperonista, decidió participar Inés Brizuela y Doria, aún contradiciendo sus propios argumentos contra la elección 7M. Su figura ha quedado algo debilitada por este recule, y también porque su gestión municipal no colmó las expectativas. Pero, hicieron lo que mejor tenían a mano: fortalecer la oferta electoral en la Capital.

En este punto, Quintela tiene un plus que no tuvieron otros candidatos del FDT-PJ: fue intendente de la Capital por 12 años, tres periodos consecutivos, 2003-2016, y ese perfil se suma a su candidatura a la reelección. Pero además hay otro dato: el proyecto quintelista para la Capital no está muerto, quieren recuperar el municipio junto con la reelección de Quintela, y seguramente dirán que la ciudad va a mejorar con gobernador e intendente en la misma sintonía, sin discusiones ni enfrentamientos. Pero eso se verá cuando se abran las urnas el 7 de Mayo.