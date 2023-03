El Paris Saint Germain perdió este domingo por 2 a 0 con el Rennes y el argentino Lionel Messi fue silbado por los hinchas del conjunto parisino, en medio de los cuestionamientos por la temprana eliminación de la Champions League y el andar irregular en la Ligue 1.

El atacante rosarino escuchó los primeros reproches de la tarde cuando las pantallas del Parque de los Príncipes repasaron la formación inicial antes del partido.



Un sector de la parcialidad del PSG expresó así su malestar con el capitán del seleccionado argentino, a quien miran con recelo por la salida en la Champions y la incertidumbre en torno a la renovación de su contrato.

Durante el partido, Messi tuvo tres situaciones de gol pero no logró convertir, mientras que su rival fue más efectivo: abrió el marcador a los 45 del primer tiempo con un tanto de Karl Toko Ekambi y estiró la ventaja a los tres del complemento de la mano de Arnaud Kalimuendo.

El presente del rosarino, que en las próximas horas viajará a la Argentina para disputar los amistosos de la Selección y celebrar la consagración en la Copa del Mundo, está lejos del soñado en Francia y su futuro es una incógnita.

(Foto: AFP)

En la antesala del partido de este domingo, el entrenador Christophe Galtier puso en duda la continuidad de Messi al ser consultado por las negociaciones por la renovación.

"No sé qué va a pasar. Sí sé que Leo está en conversaciones, pero no puedo decir en qué tono. La voluntad de todos es que esté. En cuanto al equipo, lo veo enfocado en lo que viene, en los once partidos que nos quedan por jugar para lograr el objetivo de volver a ganar el título de liga. Si seguirá o no la próxima temporada tiene que ver con su deseo", señaló el DT.

(Foto: AFP)

Además, el técnico agregó que "la gente lo está discutiendo y ha recibido críticas", pero sostuvo que el argentino "está feliz en el vestuario" y desmintió las versiones que hablaban de un cortocircuito entre el exBarcelona y el cuerpo técnico.

Balón de Oro del Mundial Qatar 2022 y reciente ganador del premio FIFA The Best, Messi tiene vínculo en París hasta el próximo 30 de junio y por el momento no negocia con otra institución.

Líder pero con muchas dudas

La caída del PSG, que cortó un invicto de 35 partidos en casa por la Ligue 1, fue seguida con preocupación desde el palco por el presidente del club, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, y por el director deportivo, el portugués Luis Campos.

Actual campeón del fútbol francés, el París lidera el campeonato con 66 puntos y nueve de ventaja sobre Lens, pero la distancia puede recortarse a siete si Olympique de Marsella (56) vence a Reims en el último turno de la jornada, a falta de diez fechas para el final del torneo.