Si se piensa que Juntos por el Cambio tiene al día de hoy por lo menos seis candidatos a gobernador en carrera, se diría que ya tienen suficientes problemas. Pero la interna más picante está también en los municipios, donde hasta ahora no hay ningún acuerdo. "Puede que haya internas en 120 distritos", confiesa uno de los dirigentes centrales del PRO en territorio bonaerense. Los últimos intentos de lograr un orden en esta maraña de internas hasta ahora fracasaron y hay candidatos de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich listos para contarse las costillas en cada distrito. A los que se podrían sumar los de Cristian Ritondo, que responde a María Eugenia Vidal.



Hoy corren como candidatos a gobernador por Juntos por el Cambio Ritondo, Diego Santilli, Javier Iguacel, Joaquín de la Torre, Néstor Grindetti y por el radicalismo Maximiliano Abad. Son seis. No es poco para unas PASO a gobernador, pero la verdadera maraña se encuentra en desanudar las internas municipales.



Si hay más de un candidato en el municipio, ¿podrá llevar a todos los candidatos a gobernador y/o a presidente? ¿O será cada candidato con sus referentes provinciales y nacionales? La primera estrategia se la conoce como la "V" o la "Y" -si llevan un único candidato a gobernador- mientras que una segunda es la "I", que implicaría un candidato a intendente alineado con uno a gobernador y a presidente. ¿Cuál de estas opciones se habilitará? Hoy no está cerrado.



Hace poco, el intendente de Campana, Sebastián Abella, se pronunció a favor de la candidatura de Diego Santilli y a continuación pidió que no haya especulaciones entre las candidaturas a presidente (es decir, que no haya ni boletas en "V" ni en "Y"). "En política no se puede ser tibio ni especular. Lo que está en juego es el futuro del país; y no un concejal más o menos. La mejor estrategia es competir en todas las categorías para ampliar", afirmó Abella.



Mesa bonaerense



El último intento de encontrar una regla general para saldar las internas fracasó la semana pasada. Fue en un encuentro de la mesa bonaerense, en la que no pudieron ponerse de acuerdo dado que Bullrich quiere sí o sí tener candidatos propios en todos los distritos. "Patricia cree que son todos los candidatos a intendente del Pelado y desconfía que le fiscalicen su boleta. Por eso, no quiere acordar", dicen en el larretismo. Lo cierto es que un próximo encuentro podría ser con los candidatos a presidente, a ver si Larreta, Bullrich y eventualmente María Eugenia Vidal pueden ayudar a ordenar el panorama.



De la mesa formaron parte los intendentes Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Héctor Gay (Bahía Blanca), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y Soledad Martínez (Vicente López), entre otros. Estuvieron también Ritondo y Santilli.



Hoy todos coinciden en que no habrá una regla general, como la que se buscaba imponer: que no haya PASO donde el PRO gobierna y sí donde gobierna el peronismo. Todos indican que la negociación va a tener que ser caso por caso. Tampoco hay acuerdo en dejar que aquellos candidatos que ganaron en las legislativas de 2021 sean los únicos en su distrito, para así derrotar al Frente de Todos y sumar municipios.



Por los municipios



Algunos ejemplos de cómo vienen las internas municipales hoy:

* En La Plata, el intendente Julio Garro jugará para Larreta y el bullrichismo tiene varios para competirle, entre ellos el senador Juan Pablo Alan o Mario Palummo, un dirigente que no duda en calificar a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo de "cómplice de delincuentes y pone bombas".



* La Matanza tendrá varios candidatos: el concejal Lalo Creus (bancado por Mauricio Macri), el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro (que trabaja con Ritondo), el dirigente de la Coalición Cívica "Toty" Flores (cercano a Elisa Carrió) y la radical Josefina Mendoza.



* En Lomas de Zamora, el larretismo tiene a Guillermo Viñuales mientras que el bullrichismo le opondrá a Nicolás Bari.

* En Merlo, la senadora provincial Aldana Ahumada sería la competidora por la escudería Bullrich, mientras que el larretismo le opondría al concejal David Zencich.

* En Almirante Brown, la diputada Camila Crescimbeni sería una de las posibles candidatas del larretismo mientras que el bullrichismo le opondrá a Mario Fuentes o a Florencia Retamoso.



* Lanús, hasta ahora, tiene como candidato al jefe de Gabinete Diego Kravetz, que no espera que el larretismo le ponga un competidor.



En este punto, cada municipio es un mundo y no hay lugar para un acuerdo provincial que ordene las internas. "Se va a tener que estudiar caso por caso. No hay una regla general", indicaban en todos los espacios del PRO. Lo que no está garantizado, hasta ahora, es que la discusión entre las partes no se convierta en una carnicería. Tampoco cómo harán para tener fiscales para dos o hasta tres líneas diferentes por municipio.