Con un formato innovador, distinto al de años anteriores, se presentará por tercera vez "Vuelo de mariposas", un evento que reúne distintas expresiones artísticas junto con los testimonios de familiares de detenidos desaparecidos para promover los valores de Memoria, Verdad y Justicia. Una vigilia cultural en la previa del 24 de marzo, que contará con grupos musicales, danza, arte circense y creaciones multimediales y que, además, aprovechará las instalaciones del Museo del Cabildo para proponer un show interactivo, donde el público podrá participar "a modo de fogón".

"'Vuelo de mariposas' es más que un concierto o un acto. Es un encuentro, donde artistas de distintas disciplinas se suman a los familiares que son los verdaderos protagonistas y al pueblo que también es protagonista y se suma para levantar la bandera de tantos nombres", dijo a Página/12 Lili Isaguirre, una de las iniciadoras del evento junto a su compañero Kochy Guchea. Juntos integran el colectivo La Tranquera, que se presentará con su propuesta de folklore porteño "ChakaRock", y Wauqe, una agrupación que apuesta a sonidos y melodías de las culturas originarias y andinas, entre otras propuestas artísticas de la noche.

La idea comenzó en 2019 como una forma de expresar el reflejo dentro de la música popular de la Patria Grande, con un cancionero ligado a los derechos humanos. Así, lo que comenzó inicialmente como un espectáculo musical durante la vigilia en la noche previa al Día de la Memoria, hoy se expande a otras expresiones culturales que moldean una propuesta en la que el público participa junto a los artistas. "Cuando se empezó a gestar el primer Vuelo de mariposas pensamos que tenía que tener un perfil distinto, si bien nos encantan los escenarios, ser músicos populares. Fue cambiando y se hizo cada vez más participativo. No hay un escenario y el hecho de que sea en el museo del Cabildo y la Revolución de Mayo trae otro espíritu", señaló Isaguirre.

El evento contará además con testimonios de familiares de detenidos desaparecidos y de referentes de organizaciones de Derechos Humanos. Participarán Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor (Fundadora de Madres de Plaza de Mayo); Mabel Careaga, hija de Beatriz Ballestrino (Fundadora de Madres de Plaza de Mayo); la fotógrafa y documentalista Mónica Hasenberg; integrantes de "Los 12 de la Santa Cruz" y representantes de los clubes pertenecientes a la Coordinadora Derechos Humanos del Fútbol Argentino.



"Es una movida en donde el corazón está en jaque pero luego nos quedamos con celebrar la vida de cada uno de los que no están. Por eso insistimos con una canción de Victor Heredia que dice que tomamos sus nombres y los llevamos como bandera. Su sangre se transforma en una bandera de libertad", sostuvo Isaguirre.



Por su parte, Guchea dijo que "siempre recordamos que las abuelas y madres se nos están yendo, cada vez son menos y tenemos que buscar espacios para militar fuerte la Memoria, Verdad y Justicia". El músico afirmó que la respuesta del público siempre es positiva, un evento "masivo": "La gente siempre se sumó, fueron lugares que donde se hacía se llenaba. Y ahora esperamos que con esta convocatoria muchos compañeros que trabajan y militan en organismos se sumen".

Una de los elementos distintivos del evento es la constante invitación al público a ser parte. "Por medio de un QR se le facilita a la gente un cancionero y terminamos cantando todos esas canciones simbólicas que reflejan y que están en el inconsciente colectivo nuestro", señaló Guchea. En este sentido, la locación de este año permitirá expandir la propuesta. Los artistas explicaron que se realizará un fogón con sillas dispuestas de forma circular: "Queríamos reflejar eso, donde el canto es circular, donde el escenario no estaba puesto en un lugar fijo". Las instalaciones del Cabildo permiten, además, que se pueda poner una pantalla gigante, y disponer de un espacio amplio -de aproximadamente 8 x 8 metros- para la danza y el arte circense.

Para Isaguirre, es importante destacar las "expresiones de rebeldía" de militantes como el padre Carlos Mugica, que respondía a las intimidaciones durante sus misas cantando "No tenemos miedo", una canción que años más tarde se atribuiría a Jairo y que los músicos incorporaron en esta edición. "En este momento en que la Justicia está tan cuestionada, tan justamente visibilizada, porque hay cosas que no están nada bien, el estribillo habla de no tener miedo y que queremos un país realmente justo y verdaderamente libre", afirmó.

El encuentro se realizará en el Museo del Cabildo (avenida de Mayo 520, Ciudad de Buenos Aires) el jueves 23 de marzo a partir de las 18. "Adrede es tempranito y más bien acotado porque hay que descansar y el viernes como debe ser se marcha", afirmó Isaguirre, y sostuvo: "Uno puede contar muchas cosas, pero lo que nos parece más representativo es que cada uno que participa viva su propia experiencia y se sumen a la emoción".