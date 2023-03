El diputado del Frente de Todos y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, ratificó que “la única candidata” posible que debería presentar el Frente de Todos (FDT) en las próximas elecciones es Cristina Kirchner y consideró que la reelección del presidente Alberto Fernández “ya fue”.

“La candidatura de Alberto Fernández ya fue”, sentenció el legislador nacional, quien hizo explícita la postura del sector del peronismo que en las últimas semanas redobló el denominado “operativo clamor” para que la vicepresidenta pueda “romper la proscripción” impulsada por un sector del Poder Judicial en connivencia con la oposición.

Contra una candidatura de Alberto

Yasky no solo ratificó su voluntad de que la vicepresidenta vuelva a la primera magistratura sino que, además, consideró que los intentos de Alberto Fernández para continuar en el cargo son parte de “un juego especulativo” que no le da al peronismo “ninguna posibilidad” de tener chances para la contienda de octubre próximo.

“Pensándolo racionalmente y viendo cuál es la realidad de lo que recogen las encuestas, Alberto Fernández tiene que terminar su mandato” y dejar que “se abran las puertas para que tengamos una oportunidad” de continuar en el gobierno con otro dirigente al frente de la Casa Rosada, sostuvo el diputado durante una entrevista por FM Futurock.

Cristina candidata o protagonista

Yasky es uno de los dirigentes que puso sobre la mesa de diálogo del FdT la necesidad de que CFK vuelva a ser presidenta o que, en el caso que no se lo permita un fallo judicial, juegue el rol protagónico que hasta ahora le fue negado por la administración de Fernández.

La prioridad es la candidatura a presidenta. En todo caso, el plan B “sería que Cristina tenga de mínima un papel determinante en la conformación de la fórmula”.

Y no solo en el diseño de las candidaturas, sino también en la elaboración de una estrategia de gobierno “de manera que no se repitan los errores que hemos cometido en este gobierno por falta de acción y no tener definiciones claras”, cuestionó.

"La unidad del FdT no está puesta en dudas”

Para Yasky, la clave que brinda la candidatura de Cristina Kichner es poder “ofrecerle a la gente una alternativa que le desvuelta la esperanza” y que, a la vez, “no disperse nuestra fuerza” política.

En este sentido, aseguró también que “la unidad del FdT no está puesta en dudas” e indicó que romper esa alianza “sería hacerle el juego a la derecha” que, según algunos sondeos, avanza en la intención de votos.

En este sentido puso de relieve la necesidad organizar grandes movilizaciones, como la de hace dos semanas en Avellaneda, como parte de la estrategia para “romper la proscripción” contra CFK. “Estamos trabajando intensamente” en ello, afirmó y anunció que en abril próximo “vamos a hacer una convocatoria frente a la Corte Suprema (en los tribunales de Talcahuano) o Comodoro Py”, en el barrio de Retiro.

“Por el momento estamos inmersos en esa iniciativa. Esperamos que en los próximos días se puedan definir gran parte de los interrogantes planteados en la mesa del FdT con la movilización” del peronismo, concluyó.