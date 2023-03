El ranking de la ATP presentó dos noticias de alto impacto, con el tenis español como protagonista excluyente: por un lado, Rafael Nadal salió del top ten por primera vez en casi 18 años, con lo que vio cortada la racha más larga de la historia entre los diez mejores del mundo. Y por otro, Carlos Alcaraz, la joven estrella llamada a ser su sucesor, volvió a alcanzar la cima del escalafón tras lograr este domingo el título en el Masters 1000 de Indian Wells.

Hasta la tercera semana de abril de 2005, el ranking mundial tenía nombres ilustres como Roger Federer, Lleyton Hewitt y Marat Safin, que luchaban por el escalón más alto. Más atrás se encolumnaban Andy Roddick, Guillermo Coria, Tim Henman, Carlos Moyà, Gastón Gaudio, David Nalbandian y Andre Agassi, todos jugadores ya retirados. El undécimo jugador del listado era Nadal, por ese entonces a punto de cumplir 19 años y ya dominando como nadie antes la temporada europea de polvo de ladrillo.

El 25 de abril de 2005, un día después de ganarle la final del Conde de Godó de Barcelona a Juan Carlos Ferrero, Nadal saltó del undécimo al séptimo lugar del ranking y por primera vez en su carrera se convirtió en top ten, honor que no abandonó más hasta este lunes, cuando apareció en la decimotercera posición. Lesionado desde el Abierto de Australia, Nadal no pudo defender la final de Indian Wells de año pasado y así vio como se le cortó una racha que llevaba 912 semanas consecutivas entre los diez mejores del ranking, la más larga de la historia. A pesar de las innumerables lesiones que lo aquejaron en su carrera, Nadal siempre se las había ingeniado para quedarse en el selecto grupo, hasta esta semana, que perdió cuatro ubicaciones y ya no se puedo sostener.

A la espera de regresar al circuito dentro de dos semanas en la temporada de polvo de ladrillo, Nadal se perderá el Masters 1000 de Miami. Por ese motivo, es probable que pierda dos o tres posiciones, dependiendo de los resultados de sus rivales más cercanos. Lo positivo para el español es que luego el circuito se mudará a Europa para la temporada de canchas lentas, donde históricamente más puntos suma y, además, no defendará tantas unidades, ya que el año pasado no rindió tanto en relación a sus estándares habituales.

Cambio de mando

La otra gran novedad en el ranking fue el ascenso de Alcaraz, que festejó el título en Indian Wells y desplazó del liderato a Novak Djokovic. Con los 1000 puntos ganados tras superar en la final al ruso Daniil Medvedev, el murciano alcanzó los 7.420 puntos y dejó atrás al serbio, que se quedó con 7.160, ya que no pudo participar del torneo porque no obtuvo permiso para ingresar a Estados Unidos por no estar vacunado.

De esta manera, Alcaraz recuperó el lugar de privilegió que había alcanzado la temporada pasada tras ganar el US Open y que sostuvo hasta el Abierto de Australia, cuando Djokovic ganó el certamen y lo pasó en el escalafón. Más allá de la alegría del español, el serbio podrá recuperar el uno dentro de dos semanas, cuando termine el Masters 1000 de Miami, por más que tampoco lo podrá jugar por no estar vacunado. La razón es que Alcaraz defiende el título logrado el año pasado y está obligado a reeditar el éxito para seguir en lo más alto. Con cualquier otro resultado, Djokovic regresará al número uno cuando se difunda el nuevo ranking, dentro de 14 días.

Detrás del español y el serbio se ubican Stefanos Tsitsipas (3°), Casper Ruud (4°), Medvedev (5°), Felix Auger-Aliassime (6°), Andrey Rublev (7°), Holger Rune (8°), Hubert Hurkacz (9°) y Taylor Fritz (10°).



Los argentinos

No hubo grandes avances para los argentinos que integran el top 100, que por el momento son siete. Primero figura Francisco Cerúndolo, que mejoró una posición y se ubica 31°, y más atrás aparece Sebastián Báez, que adelantó dos puestos y quedó 33°. Luego se encolumnan Diego Schwartzman (38°), Pedro Cachín (63°, +3), Federico Coria (67°, -3), Tomás Etcheverry (73°, -12) y Facundo Bagnis (100, -4).