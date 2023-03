A los 48 años, Sergio "Maravilla" Martínez se dará un gusto grande: peleará por primera vez en el Luna Park. En el marco de la presentación de la miniserie "Ringo: Gloria y Muerte" sobre la vida de Oscar Natalio Bonavena, el excampeón mundial de los superwelters y los medianos subirá este martes al legendario ring de Corrientes y Bouchard para enfrentar a diez asaltos al probador colombiano Jhon Teherán. La velada que incluye tres peleas preliminares dará comienzo a las 22 y será transmitida por ESPN y Star+.

"No llegué jamás a creer que un día iba a subir al ring del Luna Park, lo tomo como un regalo de la vida. Me llena de alegría, de orgullo y de emoción. En el Luna Park se consagró Locche, se consagraron Monzón, Galíndez, el Látigo Coggi, Castro, Narváez, la Tigresa Acuña… Hay un historial brillante, que me pone la piel de gallina", dijo Maravilla hace poco en una entrevista. En su carrera que suma 56 triunfos (31 antes del límite), tres derrotas y dos empates, Martínez nunca peleó allí. Además, volverá a presentarse en el país a casi diez años de su última actuación, el 27 de abril de 2013 cuando ante una multitud en el estadio de Vélez, venció por puntos al británico Martin Murray y retuvo la corona de los medianos del Consejo.

El combate tendrá además un atractivo adicional. El kazajo Gennady Golovkin le devolvió a la Asociación Mundial su título de supercampeón de los medianos y quedó como único monarca el cubano Erislandy Lara. Si, como se presume, Martínez venciera a Teherán, trepará al primer lugar del ranking y podría convertirse en retador obligatorio del escurridizo peleador cubano.

Teherán tiene 38 años, un récord de 18 victorias (15 antes de límite) y dos derrotas y las dos veces que se presentó en la Argentina, fue noqueado en un round por César Barrionuevo (2014) y en cinco por Juan Manuel Taborda, el año pasado en Villa María. No parece un rival de cuidado para Maravilla. Pero ninguna pelea se ganó en las vísperas.