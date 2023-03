Central se propuso jugar el partido de la misma forma que muchos otros. Pero esta vez lo planificado por Miguel Russo tuvo sus aciertos. De contragolpe el canaya sorprendió en el primer tiempo a Huracán y no tuvo problemas para protegerse en el complemento en su área. Ignacio Malcorra fue la gran figura, con un gol y una asistencia, pero Alejo Veliz no se quedó atrás en el nivel y fue autor del segundo gol. Fue el primer triunfo de Central en condición de visitante.

Central salió a jugar con intensión de atacar de contragolpe y Miguel Russo volvió a formar línea de cinco en el fondo con la vuelta de Komar. Huracán, por su parte, mostró un desorden táctico que el canaya aprovechó a gusto. Porque el local se paró muy adelante en el campo de juego sin cubrir espacios atrás. Entre el mediocampo y Chaves había mucho campo libre y a los pocos minutos Malcorra sorprendió con un remate a colocar, cruzado, para marcar el primero. Al volante lo dejaron recibir, recorrió muchos metros sin marca y lo dejaron que se perfile para el remate. Tanta ventaja tuvo en el ex Lanús el acierto en la pegada para el palo más lejos del uno local.

El local se mostró desesperado. Intentó avanzar sin mayor convicción y el partido de contragolpe que se propuso Russo estaba muy claro para Central. Y en otra corrida por derecha Malcorra volvió a ser determinante: llegó hasta el fondo, gambeteó a Novillo y sacó un pase para a la cabeza de Veliz para que el nueve defina frente al arquero. Central no tuvo dudas en defensa y en ataque le sacó provecho a todos los desconciertos de Huracán.

En el complemento el equipo de Dabove se ordenó en cancha y ya no le dejó grandes espacios a Malcorra para sus corridas. Russo metió a Giacone para ganar en velocidad. Pero el canaya se paró en su campo, decidido a no ser sorprendido en el fondo y ya no se le hizo fácil tomar mal parado al fondo de Huracán. De todos modos fue poco lo que tuvo que jugar Broun, más allá de un remate alto de Benítez al ingresar por la izquierda con pelota dominada. El partido se trabó en mitad de cancha y lo que hizo el local con la pelota no tuvo mayor relevancia, incluso a pesar de los intentos de Dabove de despertar al equipo con las variantes.

Central no tuvo problemas para mantener al rival lejos de Broun y en el final del encuentro no pasó angustia. Quintana sacó todo lo que cayó en el área chica y Mallo lo acompañó en los relevos. Central ganó de visitante por primera vez en el año.



0 Huracán: Chaves; Torrent, Tobio, Novillo, Benítez; Acevedo, Hezze, Fattori, Gauto, Cóccaro, Cordero. DT: Diego Dabove.

2 Central: Broun; Martínez, Komar, Mallo, Quintana, Alan Rodríguez; Ortiz, Montoya, Malcorra; Campaz; Veliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles: PT: 4m Malcorra (C) y 28m Veliz (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Giacone por Campaz (C),16m Lucas Rodríguez por Alan Rodríguez (C), 19m García por Torrent y Pizarro por Acevedo (H), 25m Infantino por Malcorra y Martínez Dupuy por Veliz (C), 27m Castro por Cordero (H), 37m Gudiño por Gauto (H), Bugoa por Benítez (H) y Cortez por Martínez (C).



Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Huracán