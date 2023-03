“Generar infraestructura, dar valor agregado, equidad y trabajo genuino. Para eso vamos a gobernar. Queremos un proyecto de vida más justo para todos los salteños”. Así cerró su intervención durante el caluroso mediodía de ayer el candidato a gobernador de Salta por el Frente de Todos, Walter Wayar.

El actual senador por el departamento vallisto de Cachi no ocultó sus críticas al proceso pre-electoral que experimentan los partidos y frentes políticos en la provincia. “Una derecha soberbia que gobierna hace casi quince años se dividió en varias partes”, dijo en referencia a la gran fragmentación entre alianzas y candidaturas, un proceso que atraviesa por igual a la oposición y al propio peronismo salteño.

“Antes de dividirse, metió su caballo de Troya en el campo popular”, acotó en alusión a la alianza del Frente Avancemos (Emiliano Estrada, Carlos Zapata y Felipe Biella). “No lo vimos a tiempo, por eso no estamos todos juntos”, dijo por la disgregación que también atraviesa el peronismo popular y derivó en la coexistencia -hasta el momento -de al menos tres alianzas denominadas “Frente de Todos”. “La justicia definirá. Sin embargo, todos los que integran este Frente somos quienes representamos la esencia del peronismo de Todos”.

"Nuestra identidad es Perón y Evita. Somos del campo popular, somos Néstor y Cristina, defendemos sus avances y reivindicaciones”, resaltó Wayar. “No nos colgamos de nadie buscando una foto. En nuestro corazón están las veinte verdades peronistas del proyecto de justicia social y soberanía política. Vamos a gobernar para todos con un proyecto abarcativo”.

Antes de su intervención central, que desarrolló en el patio de un hotel céntrico con la cúpula de la Iglesia La Viña de fondo, distintos representantes de la alianza del Frente también aludieron al proceso electoral en desarrollo. Liliana Borelli y Laura García, ambas integrantes del PV, recordaron a quienes decidieron integrar otras alianzas: “se llevaron el logo a otro frente, pero el corazón del Partido de la Victoria está aquí. Nosotros tenemos la militancia a lo largo y ancho de la provincia de Salta”, aseguró la primera.

Diego Saravia, del Frente Grande, apuntó contra la estrategia del frente oficialista que apuesta a la re-elección del actual gobernador Gustavo Sáenz. “No tiene imagen positiva, no porque a la gente no le guste como canta, sino porque generó una política desastrosa”, dijo. “Dejó sin luz y agua a la capital de Salta. Pasa lo mismo en Orán y en Tartagal”, las dos ciudades más importantes del norte salteño. “Dejó sin servicios médicos a gran parte de la población porque no les ofrece un sueldo digno. El gobierno intenta dividirnos para que nadie tenga el porcentaje para poder ganarle”, explicó.

Pedro Serrudo, secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) y dirigente de la CGT 17 de Octubre, planteó que Walter Wayar representa al “verdadero peronista que no olvidó las enseñanzas del General y de Evita”. Para el dirigente de la UTM, es prioritario hoy “trabajar por los más necesitados, por mejor salud, mejor justicia, por los compañeros que no tienen trabajo, y por quienes tienen trabajo pero sin aportes y sin jubilación”, enumeró. “Hay que volver a los barrios y a la villa, recuperar el corazón de los desamparados, de los descamisados, para que tengan un futuro mejor. Con toda la riqueza que tenemos en Salta, por qué tenemos que seguir siendo la provincia con mayor indigencia en el país?”, lanzó. “Los que ocupan nuestra casa en la calle Zuviría (por la sede del PJ en Salta capital) trabajan para el PRO. Si ganan, van a venir por la reforma laboral y van a regalar mucho más de lo que regalaron hasta ahora. Luchemos y volvamos”.

Pedro Guzmán y Julieta Colque (presidente y apoderada del Partido Patria Grande Salta del Movimiento Popular Nuestramérica), explicaron por qué decidieron ingresar a la arena de la gestión política en Salta. “El gobierno de Sáenz aprobó un protocolo represivo que perjudica a los trabajadores de la economía popular. En Tartagal y Orán no tenemos luz”, recordó la dirigente popular, “no tenemos servicios básicos, los chicos que se mueren de desnutrición, y a las mujeres nos siguen matando. Queremos un gobierno que gobierne para el pueblo desde el trabajo social. Por justicia, tierra, techo y trabajo”.

El diputado nacional Lucas Godoy, que participó en representación del partido Igualar, se refirió a la crisis que atraviesa la provincia de Salta. “No se han resuelto las problemáticas estructurales, tampoco las relacionadas con la salud y educación pública, obra pública, inclusión laboral y urbanismo”, mencionó en alusión a la “mala gestión municipal” de Bettina Romero en el municipio Salta capital. “Nosotros estamos con el peronismo de tinte progresista, que es el kirchnerismo. Vamos a ofrecer listas competitivas en toda la provincia, en todos sus departamentos y sesenta municipios”. Sumó luego la vocación de diálogo del Frente de Todos con Walter Wayar a la cabeza, aunque con algunos límites. “No nos vamos a aliar con esa derecha que pide reducir derechos”.

Punteando el programa político

Uno de los temas que se repitió durante la conferencia de prensa fue la industrialización y el rol del Estado frente a extractivismos como el agrícola o el minero. “Las leyes de fomento, si no están acompañadas por políticas de Estado, quedan en enunciado. Debemos tener políticas activas para industrializar la producción primaria. Estoy convencido de que cada departamento debe contar con un polo industrial agrícola o ganadero. Por otro lado, nuestros minerales no pueden salir de la provincia en bruto. Debemos controlar más y darle valor agregado”, dijo Wayar. La última frase fue en referencia al litio y otros recursos minerales que se exportan desde la provincia, como el oro.