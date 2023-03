La intervención por 180 días a Edesur, en el marco de un verano con reiterados y masivos cortes de luz y en el medio de denuncias de vaciamiento y desinversión por parte de la empresa prestadora de energía eléctrica, fue bien vista por varios sectores vinculados a los consumidores, que destacaron que es un buen primer paso para comenzar a resolver un problema que se lleva arrastrando desde hace muchos años.



Entre ellos se expresó el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que por AM750 apuntó: “Lo que venimos planteando desde el 2019 es que esta empresa no tenía voluntad de realizar la prestación del servicio público. Lo dijeron públicamente el año pasado. Perdimos tres valiosos años. Porque había elementos para avanzar. Pero celebramos la decisión que se tomó”.

“Decimos que es una empresa que no invirtió cuando tuvo tarifas del 2 mil por ciento, que no invirtió cuando estuvo subsidiada, que no tuvo voluntad de resolver los problemas cuando los cortes vinieron de manera masiva y reiteradamente. Hubo muchos cortes masivos. Lo que se está haciendo es, con responsabilidad, no terminar pagando algo en organismos internacionales”, agregó sobre este punto.

Para Lorenzino, se trata de un importante “primer paso” para “tener un control”. Esto, dijo, se trata de “un alivio” y es “una gran decisión política” que esperan que “empiece a torcer esta historia tan dramática y tan patética”.

“Esto lleva años. Si miras el historial de multas, la empresa está multada en de manera permanente. Multas que no sabemos si pagaron. Esto, comparativamente con otras empresas eléctricas, da vergüenza. Este era el camino. Se tomó ahora. Se tendría que haber hecho antes”, agregó.

Y finalizó: “La empresa, una vez que toma la decisión, allá por noviembre del año pasado, de retirarse de la Argentina, se fue operativamente. Eso tenía la decisión de que el Estado tome una decisión y que terminen teniendo en un crédito en organismos internacionales. La decisión que toma Economía es prudente, es correcta, es certera y es tratar de no generarle después cortos a los argentinos y argentinos”.