Unas 19 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud en una fábrica clandestina de cigarrillos en Río de Janeiro fueron rescatadas por las autoridades brasileñas.

Se trata de ciudadanos de nacionalidad paraguaya que trabajaban y vivían en la fábrica donde no contaban con las mínimas condiciones de higiene. Los trabajadores denunciaron que fueron llevados hasta la fábrica con los ojos vendados y como no los dejaban salir no sabían que estaban en Río.

La Policía Federal de Brasil confirmó que 19 personas trabajaban en condiciones de esclavitud en una fábrica de cigarrillos falsificados en Duque de Caxias, una localidad en la zona metropolitana de Río de Janeiro. La fábrica estaba en pleno funcionamiento cuando ocurrió el operativo.



Cuando fueron rescatados no sabían la dirección exacta de dónde estaban. Según relataron, desde que llegaron a la ciudad estuvieron en contacto con una sola persona que todo el tiempo permaneció armada y encapuchada.



“Fueron localizados y rescatados 19 trabajadores de origen paraguayo en una situación análoga a la esclavitud", afirmó la policía brasileña en su cuenta de Twitter.

Los trabajadores vivían en la misma fábrica y tenían jornadas laborales excesivas. "Doce horas diarias, siete días a la semana, sin descanso semanal. Además, se encontraban en un lugar sin las mínimas condiciones de higiene, conviviendo con animales y alcantarillado abierto", indicó la policía.



También publicaron una imagen donde se ven 10 camas en una misma habitación y las ventanas tapadas con hormigón.

Según medios locales, la fábrica se dedicaba a falsificar una marca de cigarrillos de Paraguay. La producción era en grandes cantidades y abastecía a todo el mercado del estado de Río de Janeiro.

Los trabajadores dijeron que fueron traídos de Paraguay con los ojos vendados y bajo la promesa de que trabajarían en producción de ropa.



Más de 900 personas rescatadas en 2023

El pasado 17 de marzo el ministerio de Trabajo de Brasil rescató a 212 trabajadores rurales en plantaciones de caña de azúcar en el estado de Minas Gerais (sureste) y Goiás (centroeste). En lo que va del año ya fueron rescatadas más de 900 personas que trabajaban en condiciones semejantes a la esclavitud.

El ministerio de Trabajo de Lula da Silva detectó irregularidades y confirmó que a los trabajadores “les cobraban alquiler por los ranchos donde se hospedaban, no les proveían alimento y tenían que pagar por sus herramientas de trabajo”. La cartera además reveló que la mayoría de las viviendas no tenía las condiciones mínimas.

"No había instalaciones sanitarias en los frentes de trabajo, no les proveían equipos de protección adecuados y la aplicación de agrotóxicos ocurría en el área donde los obreros estaban trabajando", agregaron.

El año pasado fueron rescatados por las autoridades 2.575 trabajadores que eran sometidos a condiciones análogas a la esclavitud en Brasil, un 31 % más que en 2021, según datos del ministerio de Trabajo.



Los casos de esclavitud moderna ocurren principalmente en las actividades agrícolas como en plantaciones de caña de azúcar y café, y en los centros urbanos en actividades de producción textil, construcción y trabajo doméstico.