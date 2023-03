En el marco del proceso de intervención del Estado sobre la distribuidora eléctrica Edesur, además de deficiencias técnicas y de prestación del servicio, empiezan a generarse dudas respecto al uso del capital recibido de parte del Estado Nacional en materia de subsidios. Según confiaron a Página I12 diferentes fuentes oficiales que están en el tema, la Comisión Nacional de Valores (CNV) inició una investigación para saber si la empresa -que tiene como accionista central a la italiana Enel- usó dólares financieros como el Contado con Liquidación (CCL) para transformar en dólares pesos de los subsidios, que luego eran girados fuera del país por esa vía.

La entidad de valores recibió ayer por la tarde el pedido de pesquisa del Ministerio de Economía que solicita revisar cómo operó la compañía en el mercado de los dólares financieros. Si bien no hay datos formales porque recién se abren los expedientes, se vieron este tipo de sospechas en la inspección que ya venía haciendo en el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE). Lo cierto es que este miércoles a primera hora el ministro de Economía, Sergio Massa, mantendrá una reunión por diferentes temas, entre ellos Edesur, con Sebastián Negri, el titular de la CNV.

La situación se da en un contexto en el que ENEL, la controlante de Edesur, ya avisó que se irán del país y empezó con la liquidación de activos varios. Todos estos detalles, además, ocurren mientras el interventor de Edesur, Jorge Ferraresi, llegó por primera vez a las oficinas para ponerse al frente de la intervención por 180 días que ordenó el ministro de Economía, Sergio Massa, para ordenar el frente de mala prestación del servicio y monitoreo de cumplimiento de inversiones.

Las primeras horas de Ferraresi

Cerca de las cuatro de la tarde de ayer, Ferraresi arribó a la sede central de la empresa Edesur en la calle San José, de Capital Federal, para hacerse cargo de la intervención de la compañía. Llegó acompañado de varios intendentes de la tercera sección electoral, todos distritos muy afectados por los cortes de energía de Edesur.

El ingeniero e intendente de Avellaneda se reunió en las oficinas de la empresa con el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco, y el gerente general, Valter Moro, y estuvo acompañado por Maretllo, del ENRE. La llegada de Ferraresi fue una movida de consenso que incluyó el aval de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, además de que el avellanedense tiene diálogo habitual con Massa y es un hombre de extrema confianza del presidente Alberto Fernández.

Según fuentes cercanas al interventor, Ferraresi pidió una oficina para trabajar y es allí donde va a empezar a mirar informes con un objetivo: realizar obras urgentes que mejoren la prestación del servicio en la zona sur. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Ferraresi dijo que "muchos vecinos y vecinas aún continuan con su servicio interrumpido. Vamos a trabajar entendiendo que la energía es un derecho para todos y todas".

La intervención administrativa

El lunes último, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención de Edesur por 180 días. “Utilizando las facultades que la ley nos asigna, hemos instruido al Enre a que proceda a la intervención por 180 días de la empresa Edesur a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y, sobre todas las cosas, de la mejora en el servicio que debe tener la empresa”, sostuvo el ministro.

En paralelo, recordó Massa que "la semana pasada se ha procedido a efectuar una denuncia penal por abandono de persona, por administración fraudulenta, y en paralelo, la petición al juzgado de la prohibición de salida del país de aquellos que llevan adelante la dirección de la compañía”. La medida de intervención reviste un carácter transitorio y excepcional y es el resultado de las deficitarias acciones de Edesur en cuanto al cumplimiento del servicio.

Asimismo, dijo Massa, “hemos tomado la decisión de ejecutar los 2.700 millones de pesos de sentencia que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que el Estado le aplicara, y tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa”. Y añadió: “queremos dejar claro que no se afecta a la nuda propiedad de los accionistas; que no se afecta al contrato de concesión, pero que el Estado va a llevar adelante, a través de la intervención, la fiscalización efectiva del cumplimiento del contrato”.

De esta manera, la intervención tendrá a su cargo la supervisión y el control de todos los actos administrativos habituales y de disposición relacionados con la normal prestación del servicio público de distribución en las áreas que le atañen a la compañía Edesur. A su vez, el interventor deberá elevar al ENRE informes sucesivos y parciales cada diez días (plazo máximo) y confeccionar un informe final a ser presentado a la finalización de su función.

La Secretaría de Energía, como concedente, va a proceder a informar a la Bolsa los cumplimientos y los incumplimientos detectados en Edesur, entendiendo que se trata de una compañía que cotiza en el ámbito internacional. Vale decir que tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires serán invitadas a designar sus respectivos representantes para integrar y acompañar este proceso.