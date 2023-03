Durante el encuentro celebrado el sábado en la plaza del pueblo de El Moreno, las 33 comunidades que integran la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes en Jujuy rechazaron en forma unánime un acuerdo que había sido firmado el viernes 10 de marzo por una de sus integrantes, aunque no con el consentimiento de todos sus miembros .

La Comunidad de Lipán, de El Moreno, suscribió, en asamblea extraordinaria y por votación secreta de algunos miembros, un acta acuerdo con el gobierno de Jujuy, la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), y una de las subsidiarias locales de la transnacional argentina/inglesa Pan American Energy, para que esa minera comience la exploración de litio en la mina Agonic, en el sur de Salinas Grandes.

Con ese antecedente, la convocatoria del sábado último por la mañana fue casi celebratoria para el gobierno de Gerardo Morales. En su relato oficial, pasó la página a años de resistencia de los originarios de la cuenca altoandina. “Morales garantizó consulta y diálogo con las comunidades por el litio”, tituló en su sitio web el gobierno de Jujuy. Sin embargo, la situación en las comunidades de la cuenca es diferente, porque el enojo es unánime.

En la plaza del pueblo andino se congregaron alrededor de 300 personas que exhibieron pancartas en rechazo a la exploración y explotación del litio, la reforma constitucional (que busca limitar las protestas sociales) y en apoyo al cuidado del agua. Erika Cañarí, presidenta de la comunidad de Pozo Colorado, planteó al gobernador jujeño, a la comisionada municipal de El Moreno, Angélica Castillo, y a los doce ministros del gabinete provincial presentes ese día, las razones y argumentos de las comunidades para oponerse al ingreso de inversores mineros interesados en el litio de la cuenca.

“Nosotros queremos un futuro mejor para nuestras futuras generaciones. Nuestros niños, nuestros hijos, van a vivir en nuestros pueblos sin agua, porque es probable que resulten contaminadas ¿Dónde vamos a emigrar, tanta gente que vivimos aquí? Quizás ahora tendremos trabajo, pero dentro de 20 o 40 años no tendremos nada. Queremos que nos escuchen, que escuchen al pueblo que estamos aquí presentes. A todas las empresas mineras, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc les decimos que no vamos a permitir la explotación del litio”, dijo. Todes corearon ante los funcionarios presentes, “No al litio, no al litio”, en claro apoyo a la exposición de Cañarí. Las familias y comuneros viajaron hasta El Moreno, en el sureste de Salinas Grandes, durante la madrugada del sábado para evadir controles policiales, presentes en el lugar desde hacía una semana a pedido de la comisionada municipal y el gobierno jujeño.

Gerardo Morales, que escuchó atentamente los planteos de las distintas comunidades que se expresaron en la plaza, tomó la palabra al final del encuentro. Después de explicar que la minería sustentable "es una política de Estado" y que además su gestión persigue el cuidado “del medioambiente y del agua”, insistió en las bondades del desarrollo de la nueva matriz de generación de energía limpia. El pre-candidato a presidente aseguró que el litio y la movilidad eléctrica “reservan un rol especial para las comunidades de cara a un futuro con más progreso y arraigo”. Al cerrar su intervención, respondió con “Sí al litio” y “Tenemos litio hasta el 2030” al rechazo unánime a la presencia de mineras de las comunidades kollas y atacamas de la cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes.

Antes de retirarse a un almuerzo programado con los comuneros de Lipán de Moreno que permitieron el ingreso de Pan American Energy, Morales invitó a todos y todas a talleres que él mismo organizó. El objetivo: que cada uno planteara necesidades a cada ministro de su gabinete. Sin embargo, las comunidades rechazaron la invitación y se retiraron sin entablar más diálogo con los funcionarios. Alicia Chalabe, abogada de las 33 comunidades de la cuenca, presente el sábado en la reunión en El Moreno, detalló la nota que escribieron dirigida al gobernador con todos los argumentos del “No al Litio” en su territorio. “La firmaron todos los presentes”, dijo la abogada, “antes que llegara la comitiva al pueblo”. Por su respuesta final, Morales hizo oído sordo a la presentación colectiva. Traición al acuerdo de 2012

Las comunidades insisten en calificar de “traidora” la actitud de la comisionada de El Moreno, Angélica Castillo, y de los veinte comuneros de Lipán que votaron a favor del acuerdo para permitir la minería. Castillo desconoció el proceso -en el que ella misma participó- de lucha de las comunidades de la cuenca que derivó en un acuerdo que todas firmaron (incluída la comunidad de Lipán, que ella integra) en 2012 para impedir que ninguna en forma individual avale el ingreso de una minera en el territorio. Denunciaron además, que la asamblea extraordinaria de la comundiad de Lipán, celebrada el 10 de marzo estuvo cargada de vicios.

Hace un año, Castillo presidía la comunidad kolla de Lipán, de El Moreno, cargo al que renunció cuando resultó elegida como comisionada del municipio en diciembre del año pasado. Sin embargo, conservó el puesto de secretaria, rol que ocupó durante la asamblea extraordinaria del 10 de marzo. “Sabemos que ofició de secretaria de actas”, contaron a Salta/12 Erica Cañizares y Rubén Galean, secretario de Cultura de la Comunidad Sol de Mayo. Los comuneros están convencidos de que la jugada permitió que la transnacional consiguiera la licencia social que le faltaba para completar su ingreso de sus subsidiarias (Lithos Desarrollos Energéticos / Lithos Desarrollos Mineros / Lithos Minerales del Norte) al territorio kolla-atacama en esa cuenca de la Puna de Jujuy.

“El lunes 13 nos congregamos en El Moreno para labrar un acta declarativa, a partir de los testimonios de integrantes de la Comunidad de Lipán de Moreno que votaron (el viernes 10) en contra del acuerdo que se firmó en esa asamblea extraordinaria”, continuó la abogada Alicia Chalabe. Ese día le solicitaron a la Comisión Municipal de El Moreno (que preside Angélica Castillo), “que decida, por los mecanismos institucionales, las sanciones a la comisionada porque actuó en la asamblea extraordinaria como secretaria de la Comunidad de Lipán de Moreno, siendo que ocupa un rol como funcionaria del gobierno de Jujuy”, aclaró.

Según consta en el acta labrada ese lunes 13 por los cuatro comuneros de Lipán que votaron en contra del acuerdo, el proceso de exploración de litio en Agonic demandará año y medio. En ese lapso, JEMSE y Lithos se comprometieron “a dar trabajo a dos personas que capacitará la empresa en tareas de exploración con sonidos (prospección sísmica)”. Relataron que luego (la empresa) “realizará 19 pozos de 2 metros de profundidad para extraer un litro de agua para su estudio”. Los análisis determinarán la factibilidad o no de la etapa siguiente: la explotación litífera que culminará en la construcción de una planta piloto primero, de comercialización finalmente.

La ubicación de la Mina Agonic en las cercanías de El Moreno (Imagen gentileza JEMSE).

Durante la semana, la comisionada solicitó presencia policial en las inmediaciones de El Moreno debido a la insistencia de los vecinos sobre la asamblea del viernes 10. Muchos permanecieron frente a la oficina comunal, mientras Castillo intentaba eludirlos, contaron vecinos. Se retiró, sin dar explicaciones, y regresó recién el sábado para la convocatoria a la que asistió Gerardo Morales. En medio, los vecinos de El Moreno se enteraron que la comisionada viajó con la comitiva del pre-candidato a presidente a su presentación en Buenos Aires en el Teatro Grand Rex. La policía continuó en las inmediaciones de El Moreno hasta el sábado por la tarde.

La abogada de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc opinó que la garantía que ofreció el gobernador Morales sobre la consulta libre, previa e informada a las comunidades es “paradójica, contradictoria, y absolutamente arbitraria. No puede decir 'voy a consultar a las comunidades' si ya aprobó el proyecto de litio con la comunidad de Lipán y además dijo en la plaza 'Sí al Litio' y 'Tenemos litio hasta 2030'”, dijo a este medio. “Hay un error conceptual”, agregó, “que es la falta de implementación de los derechos indígenas. Lo subrayó (el relator de la ONU) James Anaya en su visita a Argentina. La consulta no es 'nos reunimos en la plaza y están consultados'. No sirve (anunciarla) si ya tomaste la decisión de explotar”.



“Queremos que la gente que votó en contra del acuerdo realice una denuncia para deslegitimar el acta acuerdo que se firmó con JEMSE, el gobierno de Jujuy y la empresa minera”, adelantó Rubén Galean. “Vamos a manifestarnos en la mina, cuando la empresa comience su trabajo. Estamos movilizados", adelantó. "Vamos a rectivar nuestras alianzas con organismos nacionales e internacionales. También nos juntaremos con las comunidades colindantes para impedir el avance sobre otras comunidades. Sabemos que hay más catastros mineros concedidos a la minera Lithos”, cerró el secretario de Cultura de la Comunidad Sol de Mayo, miembro de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes.