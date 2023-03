Desde que llegó al país, Lionel Messi no deja de sorprender a todos los fanáticos. No importa hacia donde va, el Campeón del Mundo no puede ni caminar porque los admiradores lo siguen a todas partes. Y Messi siempre devuelve una sonrisa. Esta vez, una familia lo cruzó en un peaje y le gritó: "¡Messi, te amo... Messi, aguante Messi!".

"Bajá la ventana, hablale, hablale", se escucha decir en el video en el que se deja ver el momento justo en el que el conductor se da cuenta de que es él. Fiel a su estilo, "La Pulga" bajó la ventanilla y con una gran sonrisa saludó desde el auto. Es que Messi viajaba unos metros atrás y se encontraron en el peaje.

La fanática luego subió el video a las redes sociales y rápidamente se volvió viral: "Vas tranqui por la autopista y ¡pum! Te cruzás al mejor del mundo, mejor dicho, al campeón del mundo. Gracias, Messi por esto. Sos un tipazo, sos único!", expresó Florencia Cabral.

Sin dudas, Messi genera alegría en la gente. Tanto es así que el día anterior, en Palermo, el jugador se presentó en una parrilla y estalló por la cantidad de personas que querían saludarlo. Una multitud lo esperó afuera, lo agasajaron y hasta le cantaron.

Ahora, todas las miradas están puestas en el partido de la Selección Argentina contra Panamá, que se disputará este jueves a las 21 horas en el Estadio Más Monumental en Núñez. Será el primer amistoso de la Scaloneta tras la obtención del título mundial de Qatar, en diciembre pasado frente a Francia.

Mirá el video completo.