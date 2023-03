El entrenador de Boca, Hugo Ibarra, piensa en variantes con respecto al equipo que viene de perder ante Instituto en la Bombonera, de cara al compromiso del próximo sábado en el Chaco ante Olimpo de Bahía Blanca, por los 32avos de la Copa Argentina.



El DT boquense realizó este miércoles un ejercicio táctico en el predio de Ezeiza y paróel equipo con Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Lautaro Di Lollo y Fank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez y Oscar Romero; Luis Vazquez y Darío Bendetto. En tanto, el defensor Nicolás Figal y el atacante Luca Langoni, que se estiman titulares, no participaron de la práctica por precaución, afectados por molestias musculares.



En el once que paró Ibarra no estuvieron, respecto del equipo que perdió el fin de semana pasado contra los cordobeses, Guillermo "Pol" Fernández, Ezequiel "Equi" Fernández y Sebastián Villa, además de los dos jugadores reservados. Tampoco el paraguayo Bruno Valdez, afectado a la fecha FIFA con su seleccionado. Por el mismo motivo no estuvo Luis Advíncula, en gira por Europa con al selección peruana.



Sin embargo, según dijeron a Télam allegados al cuerpo técnico boquense, todavía es temprano para hablar de un posible equipo para el sábado y seguramente el DT lo confirmará recién el viernes, antes de que el plantel viaje a Resistencia, para jugar contra Olimpo en el estadio Centenario de la capital chaqueña.



Lo que sí está seguro es que el arco será ocupado por Javier García, ya que hay un acuerdo previo para que en la Copa Argentina juegue el habitual suplente, mientras que en la Liga profesional y en la Copa Libertadores el arquero sea "Chiquito" Romero.



El encuentro ante Olimpo es muy importante para el futuro del técnico, ya que una eventual eliminación ante un equipo de una categoría inferior podría acelerar alguna decisión, más allá que la intención de la dirigencia, por el momento, es mantener al exlateral en su cargo.