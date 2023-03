La onda expansiva que generó la balacera al supermercado de los suegros de Lionel Messi está a un paso de lograr un hito infrecuente en la Cámara de Diputados: que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo para convocar a una sesión especial para la semana que viene. Y es que el proyecto para fortalecer la Justicia Federal de Santa Fe obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y quedó listo para ser aprobado en la sesión que el Frente de Todos tiene planeado convocar para el martes 28. No será la única iniciativa del temario -también se tratará, por ejemplo, el Monotributo Tecnológico-, pero sí es el gran proyecto aglutinador que podría habilitar a que, tras varios meses de tensiones con Juntos por el Cambio, se avance en una convocatoria de consenso que tenga el respaldo de prácticamente todas las fuerzas políticas.

El proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe había sido elaborado por los 18 diputades nacionales santafesinos de todas las fuerzas políticas -FdT, socialismo, PRO y UCR- hace un año. El gobernador Omar Perotti había solicitado su tratamiento al gobierno nacional hace unos meses -a medida que la ola de violencia en Rosario iba recrudeciendo-, pero no fue hasta la amenaza al campeón del mundo y el asesinato de un niño de 12 años que se terminaron destrabando las conversaciones. El proyecto propone la creación de unos 50 cargos en la Justicia de Santa Fe: 27 fiscalías, 9 defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución. El objetivo, a su vez, es preparar a la Justicia santafesina para implementar el sistema acusatorio.

La iniciativa había pasado por la Comisión de Legislación Penal y Justicia y faltaba solo que pasara por la de Presupuesto, en donde terminó de obtener dictamen. Si bien el debate era más bien un trámite (ya que todos los bloques estaban de acuerdo), la discusión alcanzó niveles de tensión insólitos. El mayor cruce se dio entre los santafesinos Marcos Cleri (La Cámpora), Enrique Estévez (Partido Socialista) y Federico Angelini (PRO), pero la primera piedra la tiró el radical Juan Martín (uno de los principales impulsores de la iniciativa), cuando acusó a Cristina Fernández de Kirchner por no haber conformado la comisión bicameral que se encarga de la puesta en marcha del sistema acusatorio (que está implementado en muy pocas provincias).

"En 2014 al Código Procesal Penal lo aprobamos en soledad desde el Frente para la Victoria porque los que hoy están reclamando que se cumpla votaron en contra", le respondió Cleri, quien después apuntó contra el socialismo por el avance del narcotráfico en la provincia: "Hay una responsabilidad de quienes han gobernado casi 40 años la ciudad de Rosario y 12 años la provincia". Indignado, le respondió el socialista Estévez. "Ustedes son irresponsables, poco serios y fachos. Háganse cargo de las rutas nacionales, de la frontera y la hidrovía. Vos tenés que rendir cuentas sobre cómo controlan, no yo", le gritó. "Estamos hablando de lavado de dinero y a Cristina la acaban de condenar por robar 85 mil millones de pesos a los argentinos", chicaneó Angelini, uno de los halcones del PRO. Más allá de la provocación, Angelini se refería a la reflexión de Carlos Heller, quien había insistido en que la forma de terminar con el narcotráfico era controlar la circulación del dinero ilegal: "Con los tribunales vamos a poder mejorar un aspecto, pero para atacar al narcotráfico necesitamos evitar que el dinero ilegal tenga mecanismos para volverse legal y circular", definió.

Más allá de los cruces, había una constante que se repetía -en la comisión y también en los pasillos- que la iniciativa, en sí misma, no iba a solucionar el problema en Santa Fe. Los resultados, incluso, se podrán ver recién a mediano y largo plazo (ya que después de sancionarse la ley todavía habría que habilitar concursos, aprobar los pliegos y recién ahí ponerla en práctica). "Pero había que dar una respuesta", explican desde distintos bloques. En la práctica, sin embargo, la iniciativa permitió también llegar a un acuerdo entre oficialismo y oposición para convocar a una sesión de consenso.

Los otros temas



La sesión será el martes 28 -aprovechando que al día siguiente el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, realizará su informe de gestión, con lo cual les diputades ya estarán en Buenos Aires- e incluirá otros tres temas. Uno de ellos es el Monotributo Tecnológico, una iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, para freelancers que cobran en dólares en el exterior. La iniciativa crea un monotributo especial para las personas que facturan hasta 30 mil dólares anuales, ofreciéndoles la posibilidad de acceder libremente a sus divisas sin tener que liquidarlas inmediatamente en el mercado oficial. El escenario para su aprobación, sin embargo, no está tan claro, ya que Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen porque considera que "no es bueno seguir con distorsiones y con parches sectoriales". Aunque el interbloque opositor está analizando la posibilidad de abstenerse. El interbloque Federal, mientras tanto, también tiene ciertas dudas en base a planteos de algunas Pymes del sector.

El objetivo del FdT, por otro lado, es tratar también otros dos temas: la creación del parque nacional "Laguna el Palmar" y la modificación de la Ley de Sangre.