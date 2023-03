En medio de los rumores sobre cortocircuitos entre ambos, Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, se mostraron juntos en Mendoza. La imagen pareció un mensaje dirigido a los distintos sectores del oficialismo, envueltos en pujas y disputas de cara a las próximas elecciones. De hecho, allí en la localidad de Palmira, en un acto por la reactivación del tren que une Retiro con Mendoza después de 30 años de parálisis, el Presidente volvió a insinuar en el discurso su anhelo de ir por la reelección. Mientras tanto, desde el kirchnerismo --que agita el operativo clamor por la candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner--, plantearon que “ayudaría bastante” a la coalición de gobierno que el mandatario “tomara la decisión de no ser candidato”.



"Miren cualquier rincón de la Patria: hay obras. En cualquier rincón de la patria está el Estado presente, llevando salud, educación y conectividad", remarcó el Presidente reivindicando su gestión. Fernández volvió a recordar que, a pesar de la pandemia, de la guerra en Ucrania y de la sequía que afecta al país, su Gobierno siguió adelante, "construyendo escuelas, poniendo en pie universidades, construyendo hospitales y mejorando las rutas".

"Cuando viajo por el mundo me pregunto por qué los argentinos dilapidamos esa red ferroviaria que tuvimos. Hoy el tren está llevando argentinos a todos los lugares del país", destacó el Presidente y señaló que la recuperación de los trenes "para muchos era impensable". "Creyeron que estábamos vendiendo una mentira, que no íbamos a concretar, aquí está: es el tren que sale de Buenos Aires y llega a Mendoza", celebró.

Al margen del mensaje interno, Massa estuvo allí para respaldar la gestión de dos funcionarios de su riñón político: el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

El clamor

El kirchnerismo, en tanto, continúa con su prédica en busca de revertir la decisión de la vicepresidenta de no ser candidata en estas elecciones. La campaña tiene epicentro en la provincia de Buenos Aires y ramificaciones en todo el país bajo la consigna “Cristina 2023”. Para la llamada Mesa de Ensenada, uno de los grupos impulsores, “no hay Plan B”: “es lo que la gente nos pide”, “es quien mas mide, lejos, en el FdT” y “es la mejor candidata para enfrentar a los candidatos neoliberales”, insistieron ante la consulta de Página/12.

A “doce semanas” del cierre de candidaturas, la apuesta kirchnerista también apunta a despejar otras incógnitas. El dirigente bancario y diputado Sergio Palazzo planteó que “ayudaría bastante” al Frente de Todos que Alberto Fernández “tomara la decisión de no ser candidato” en las próximas elecciones. Sostuvo que con una decisión así, el Presidente colaboraría para “reconstruir el FdT y, a partir de ahí, con tranquilidad, tomar la decisión de si es Cristina u otro el candidato del espacio”. “Yo no me quedo conforme con que haya pasado más de un mes de la reunión y no hayamos hecho ningún acto útil tratando proseguir con esa mesa de diálogo”, señaló el diputado sobre la Mesa Nacional del FdT a la que convocó el Presidente en la sede nacional del PJ.

Fuego cruzado

La discusión por cómo recuperar el poder adquisitivo de los salarios tampoco está saldada en el oficialismo y volvió a desatar fuego cruzado. El ministro de Interior, Eduardo de Pedro, insistió en el otorgamiento de sumas fijas, en paralelo a las paritarias, para lograrlo. Desde la cartera de Trabajo, la ministra Kelly Olmos salió a cruzarlo: “Le digo a Wado de Pedro que el sector salarial más retrasado es el de los municipales de la Provincia de Buenos Aires. Ahí tienen que intervenir porque yo no tengo competencia y la provincia de Buenos Aires sí”, respondió Olmos –alineada con el albertismo— para poner la mirada sobre la gobernación de Axel Kicillof y la influencia directa del kirchnerismo en la gestión bonaerense.

Con la disputa en varios frentes, De Pedro –quien también admitió sus aspiraciones a ser candidato a presidente--, esta vez ninguneó a otro postulante anotado en el FdT. “Axel está transformando la realidad de la provincia de Buenos Aires. Desde la gestión de Felipe Solá no veo una gestión tan comprometida con las necesidades de la gente, con esas necesidades centrales”, dijo el ministro en un acto junto a Kicillof. No pareció un olvido que omitiera mencionar a los dos mandatos de Daniel Scioli: el kirchnerismo no está dispuesto a convalidar la candidatura presidencial que el embajador en Brasil ya lanzó. Scioli anticipó que solo se bajaría de la pelea interna si Alberto Fernández decide finalmente presentarse para su reelección.

Los renovadores

"Sergio tiene en claro que no puede ser candidato a Presidente mientras sea ministro de Economía", afirmó Malena Galmarini, la titular de Aysa, sobre la posible postulación de su marido Massa. El líder del Frente Renovador era un número puesto entre los eventuales candidatos del FdT, pero sus posibilidades quedaron atadas a su gestión en Economía. Galmarini recordó las dificultades con las que debió y debe lidiar Massa: "Le entregaron el Ministerio de Economía en una situación paupérrima, la gestión de Martín Guzmán fue muy mala en todo sentido. Generó un acuerdo con el FMI muy difícil de cumplir y no pudo resolver algunas cuestiones estructurales. Todavía está hoy caminando sobre las brasas -dijo-. No está pensando mucho si puede o no ser candidato."