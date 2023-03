Cines

65: AL BORDE DE LA EXTINCIÓN

Con Adam Driver y Chloe Coleman. Dir: Scott Beck y Bryan Woods. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 16.45 hs. Sub: 21.40 hs.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

Con Paul Rudd y Evangeline Lilly. Dir: Peyton Reed. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00 hs.

Showcase: Cas: 16.35, 19.25, 22.05 hs.

ARGENTINA 1985

Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

Cine Lumière: Mañana, a las 20 hs.

ASFIXIADOS

Con Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz. Dir: Luciano Podcaminsky. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 17.40, 19.50 hs.

Cinépolis: Cas: 14.30, 16.50, 19.00, 21.15 hs.

Hoyts: Cas: 12.30, 14.55, 17.20, 19.35, 22.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.20, 17.30, 19.40, 21.30 hs.

Showcase: Cas: 15.10, 17.30, 19.55, 22.15 hs.

AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA

Con Sam Worthington y Zoe Saldana. Dir: James Cameron. SAM 13 años.

Showcase: 3D Cas: 14.40, 22.25 hs.

AZOR

Con Fabrizio Rongione y Alexandre Trocki. Dir: Andreas Fontana. SAM 13 años.

Cine Lumière: Dom 26, a las 20 hs.

CARBÓN

Con César Bordón y Jean de Almeida Costa. Dir: Carolina Markowicz. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 y 22.30 hs. Dom 26, a las 20.30 hs.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Animación. Dir: Dean DeBolis y Chris Sanders. ATP.

Cine Lumière: Mañana, a las 18 hs.

CREED 3

Con Michael B. Jordan y Tessa Thompson. Dir: Michael B. Jordan. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 22.00 hs.

Hoyts: Cas: 13.40, 20.00, 21.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.50 hs.

Showcase: Cas: 14.25, 17.05, 19.50, 22.20 hs.

DEMON SLAYER: TO THE SWORDSMITH VILLAGE

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 14.00 hs.

EL HIJO

Con Hugh Jackman y Laura Dern. Dir: Florian Zeller. SAM 16 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.30, 20.00 hs.

Hoyts: Sub: 19.20 hs.

Showcase: Sub: 14.05, 19.00 hs.

EL VIAJE DE CHIHIRO

Animé. Dir: Hayao Miyazaki. ATP.

Hoyts: Cas: 14.10, 19.50 hs. Sub: 17.00 hs.

GARAGE OLIMPO

Con Antonella Costa y Carlos Echeverría. Dir: Marco Bechis. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Animación. Dir: Joel Crawford. ATP.

Hoyts: Cas: 14.40, 17.30, 20.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.15, 17.40, 19.20 hs.

Showcase: Cas: 14.15, 16.40, 19.15 hs.

JOHN WICK 4

Con Keanu Reeves y Donnie Yen. Dir: Chad Stahelski. SAM 13 c/res.

Cines del Centro: Sub: 16.00, 19.30 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 16.10, 19.30, 22.50* hs. 4D Sub: 22.50** hs. 2D Cas: 14.30, 15.50, 18.15, 19.15*, 22.00 hs. 2D Sub: 19.15**, 22.40 hs. (*Cancelada hoy y mar) (**Sólo hoy y mar)

Hoyts: XD DBOX Cas: 14.00, 18.00, 21.30 hs. XD Cas: 14.00, 18.00, 21.30 hs. 2D Cas: 15.20, 22.30 hs. 2D Sub: 19.00, 23.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 18.30, 22.10 hs. Sub: 21.40 hs.

Showcase: Cas: 15.30, 19.05, 22.30 hs. Sub: 16.00, 19.20, 22.00, 22.45 hs.

LA BALLENA

Con Brendan Fraser y Sadie Sink. Dir: Darren Aronofsky. SAM 13 c/res.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 20.10 hs.

Showcase: Sub: 14.15, 16.50, 19.30, 22.10 hs.

LA CASA DE LOS CONEJOS

Con Darío Grandinetti y Paula Brasca. Dir: Valeria Selinger. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.

LA NOCHE DEL CRIMEN

Con Bastien Bouillon y Bouli Lanners. Dir: Dóminik Moll. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.40 hs.

Hoyts: Sub: 16.40 hs.

LAS MOMIAS Y EL ANILLO PERDIDO

Animación. Dir: Juan Jesús García Galocha. ATP.

Cinépolis: Cas: 13.45, 15.50 hs.

Hoyts: Cas: 13.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 17.00 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.10, 18.15 hs.

LOS INVENTADOS

Con Juan Grandinetti y Verónica Gerez. Dir: Leo Basilico, Nicolás Longinotti y Pablo Rodríguez Pandolfi. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs. Dom 26, a las 22.30 hs.

LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES

Documental. Dir: Charlie Lightening.

Cinépolis: Sub: Mié 29, a las 19.45 hs.

Hoyts: Sub: Mañana, a las 16 hs.

Showcase: Sub: 19.35 hs.

OSO INTOXICADO

Con Keri Russell y O'Shea Jackson Jr. Dir: Elizabeth Banks. SAM 18 años.

Cinépolis: Cas: 15.50, 17.50, 20.00, 22.15* hs. Sub: 22.15** hs. (*Cancelada hoy y mar) (**Sólo hoy y mar)

Hoyts: Cas: 13.30, 15.50, 18.20 hs. Sub: 20.40, 23.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.30 hs. Sub: 20.00 hs.

Showcase: Cas: 14.50, 17.20, 19.40 hs. Sub: 21.55 hs.

RINOCERONTE

Con Diego Cremonesi y Vito Contini Brea. Dir: Arturo Castro Godoy. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 18.00, 20.00 hs.

SCREAM 6

Con Courteney Cox y Melissa Barrera. Dir: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. SAM 16 años.

Cinépolis: Sub: 17.30, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 13.50, 16.50 hs. Sub: 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.45 hs.

Showcase: Cas: 14.35, 17.15, 20.00 hs. Sub: 22.40 hs.

SHAZAM 2: LA FURIA DE LOS DIOSES

Con Zachary Levi y Helen Mirren. Dir: David F. Sandberg. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 13.30 hs. 2D Cas: 13.45, 14.30, 17.20, 20.05, 20.30, 23.15 hs.

Hoyts: DBOX Cas: 12.40, 15.35, 18.30 hs. Cas: 12.40, 15.35, 18.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 17.20, 19.00, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 16.20, 16.55, 19.10, 19.45, 21.50 hs. Sub: 22.35 hs.

UN MURO EN SILENCIO

Con Vanessa Redgrave y Ofelia Medina. Dir: Lita Stantic. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Dom 26, a las 18 hs.

WINNIE THE POOH: MIEL Y SANGRE

Con Craig David Dowsett y Chris Cordell. Dir: Rhys Frake-Waterfield. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 23.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.30, 20.10, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 20.20, 22.20 hs.

Música

ANFITEATRO PARQUE DE ESPAÑA

Av. Illia 1200.

Ike Parodi. El reconocido músico presenta su nuevo disco "Sin gravedad". Mañana, a las 20 hs.

AUTÓDROMO MUNICIPAL

Av. Jorge Newbery y García del Cossio.

Joaquín Sabina. El cantautor español regresa a Rosario como parte del tour "Contra todo pronóstico". Mié 29, a las 21.30 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Beatles Art. Ciclo donde la música de The Beatles se mezcla con la pintura de la mano de la banda Ilustrasónico. Dom 26, a las 21 hs.

Bonzo Morelli Trío. El reconocido guitarrista y compositor rosarino presentará un repertorio que incluye temas de sus dos trabajos discográficos. Mar 28, a las 21 hs.

Cuti Aradas. El cantante, guitarrista y compositor presenta las canciones de su nuevo disco "El tiempo es inmóvil". Mié 29, a las 21 hs.

Tiago & Los Pájaros. La banda presenta "Beatles experience", un show para los beatlemaníacos. Jue 30, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Liliana Herrero y Juan Falú. Un recorrido por grandes temas folclóricos y canciones de nuestra música. Hoy, a las 21.30 hs. Mañana, a las 21 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Fluido. Lolo Luciani y compañía vuelven al show en vivo con esta presentación. Mañana, a las 21 hs.

CITY CENTER

Battle y Ordóñez Y Bv. Oroño.

The Beats. La banda tributo a The Beatles presenta el reestreno de su show "Bienvenidos". Mañana, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Orquesta Sinfónica Provincial. Con dirección de Yeny Delgado y la participación solista de Ariel De Vedia en clarinete. Programa: Concierto para clarinete, Op. 57, de Carl Nielsen y Sinfonía Nº 3, de Johannes Brahms. Jue 30, a las 21 hs.

FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Pim Pau. Proyecto argentino-brasileño de arte, música y educación para niños y adultos vinculados a la crianza. Dom 26, a las 17 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Todos Tus Muertos. La histórica banda llega a la ciudad para presentar nuevo show. Mañana, a las 20 hs.

Zeballos. El joven artista uruguayo llega a la ciudad. Vie 31, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Luli Pampín. Nuevo show de la cantante infantil. Hoy, a las 15.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Banda Verde. Proyecto musical creado por músicos rosarinos que cuenta en su repertorio temas de Queen, The Beatles, Chuck Berry, entre otros. Mañana, a las 21 hs.

Teatro

ARTEÓN

Sarmiento 778.

Artículo 19 – El experimento. Obra que relata una hipótesis de experimento por el cual se determinó la ilegalidad del cannabis en 1933. Dirigida por Esteban Trivisonno & Manuel Melgar. Mañana y vie 31, a las 21 hs. Vie de abr, a las 21 hs.

BIBLIOTECA VIGIL

Alem 3078.

Proyecto [REC]. Obra que tiene como premisa dos preguntas: ¿Qué es el cuerpo para vos? y ¿Tenés marcas en tu cuerpo? Dramaturgia y dir: Jesica Biancotto. Vie 31, a las 20.30 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

La pipa de la paz. Una madre obliga a su hijo a volver de Nueva York para resolver un insólito problema familiar. Con Betiana Blum y Sergio Surraco. Dir: Betiana Blum. Vie 31, a las 21.30 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Rascacielos. Obra de Ainelén Bertotti Burket que consiste en una acción performática en la que un trío de brazos articulados realiza una coreografía al ritmo de un vals interpretado por un cuarteto de cuerdas. Sáb 16, a las 17.30 hs.

CLUB FELLINI

Entre Ríos y Pellegrini.

Casi una mina. Nuevo unipersonal de humor de Martín Torres "La Yibré" en formato teatro pero adaptado a la puesta de Café Concert. Sáb de mar y abr, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Amelia. Obra de Aldo El-Jatib en el que una mujer repasa los recuerdos del inicio de la relación con un hombre y los entrelaza con la realidad amarga en que se ha convertido. Dir: María de los Ángeles Oliver. Mañana, a las 21 hs.

Sobre el daño que hace el tabaco. Unipersonal con la actuación de José María Ochoa y dirección de María de los Ángeles Oliver. Mañana, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

La púrpura de la rosa. Opera de Tomás de Torrejón y Velasco. Ensamble barroco. Dir: Horacio Castillo. Hoy, a las 20 hs.

Comer, Pensar, Amar. Un diálogo performático entre Darío Sztajnszrajber y Soledad Barrutti que propone, entre relatos, cuentos, reflexiones, emociones y música, deconstruir el comer, el pensar y el amar. Mié 29, a las 20.30 hs.

El Método Moldavsky. Un show nuevo, actual, con toda la esencia de Moldavsky y su método único para reír y reír. Vie 31, a las 21 hs. Sáb 1 de abr, a las 19.30 y 21.30 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Dos viejos judíos. La historia compartida de dos viejos amigos, uno religioso y el otro comunista, se ve confrontada por sus posiciones frente a la vida y el amor por una mujer. Con Naum Krass y Martín Fumiato. Dir: Ricardo Arias. Dom de mar, a las 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Las Viejas, una comedia argentina. Tres actrices octogenarias de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión se reencuentran luego de muchos años. Con María Franchi, Verónica Leal, Vicky Olgado y José Pierini. Dir: Hernán Peña. Vie y sáb de mar y sáb 1 de abr, a las 20.30 hs.

LA ESCALERA

9 de Julio 324.

Apreciaciones sobre la Naturaleza Humana. Ficción que mediante el humor, busca mostrar la realidad histórica de las mujeres como una burla escalofriante de lo que es capaz el ser humano. Vie de mar y abr, a las 21 hs.

LA TOMA

Entre Ríos 1437.

Charlas de Jueves por la tarde. Unipersonal de Hugo Borras, basado en su libro "Diálogos con el Señor Hache" sobre un hombre que se reúne con su amigo todos los jueves por la tarde, para compartir charlas y encuentros. Sáb 1 de abr, a las 20.30 hs.

ODISEO

San Lorenzo 1329.

Microteatro Rosario. Propuesta cultural que incluye teatro, stand up y la posibilidad de degustar platos, tragos, y escuchar buena música. Jue a sáb de mar, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Hijas de Hipnos. Obra tragicómica con tintes de absurdo, que aborda la temática concreta de femicidios y violencia interpersonal. Con Caro Diez y Carla Gordillo. Dir: Natalia Camuso. Jue 30, a las 21 hs.