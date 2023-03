Durante la semana de la Memoria, la película El juicio tendrá varias proyecciones en la Ciudad de Buenos Aires antes de su estreno el próximo viernes 7 de abril a las 20 horas en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). El filme está basado en el registro audiovisual del histórico Juicio a las Juntas.

Su director, Ulises de la Orden, contó este jueves las dos ideas rectoras del documental: "No queríamos que la película fuera un catálogo de casos. Y en segundo lugar, contar la historia del juicio nos imponía una puesta en escena distinta y una estructura distinta. La película tiene su propia estructura y cronología", explicó en diálogo con AM750.

El proyecto comenzó en 2013, antes del boom que provocó la nominada al Oscar Argentina 1985, y requirió un proceso de investigación de un archivo de 530 horas de material audiovisual.

"Cuando ya estábamos trabajando nos enteramos de que existía ese otro proyecto. No me gustó nada, pero nos tuvimos que dar un baño de humildad rápidamente porque este tema no era nuestro, sino de todos los argentinos", dijo, entre risas, de la Orden.

Por otra parte, destacó "la potencia del archivo" del Juicio a las Juntas Militares porque "está todo dicho por primera vez en sede judicial con una democracia que tenía dos años de antigüedad".

Por último, reveló que lo más difícil en lo personal fueron los testimonios sobre los niños secuestrados por la dictadura militar. "Nos llevó al grado cero de la investigación. Fue transitar el horror día tras día. Fue duro encontrarse con estos relatos que cuesta escuchar", concluyó.