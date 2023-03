Las empresas unicornios se caracterizan, entre otras cosas, por ser innovadoras. No parece ser el caso, sin embargo, de los CEOS de Mercado Libre y Ualá, que aplauden políticas que ya se aplicaron el siglo pasado y provocaron un profundo atraso en materia de derechos laborales. "Qué lindas épocas cuando cada uno de nosotros tenía nuestros ahorros jubilatorios en nuestras propias cuentas privadas y podíamos ver la evolución de nuestros ahorros todos los meses", publicó en Twitter Marcos Galperin, CEO y fundador de Mercado Libre.

Rápidamente, usuarias y usuarios de la red social le recordaron el desastre que representaron en el país las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), una iniciativa creada en la década del 90 por impulso del exministro de Economía Domingo Cavallo que estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, con un componente público (de reparto) y otro privado (de capitalización), y que obtuvo cuyo único resultado beneficiar a bancos y compañías de seguro en perjuicio de los aportantes y del Estado.

"Era pésimo el sistema de capitalización. Cobraba comisiones ridículas (promedio del 30%!!!!) para después usar esos fondos para comprar títulos del Estado. El 50% de los hombres y 85% de las mujeres llegaban a edad jubilatoria pero no accedían a una prestación", le comentó el economista Roberto Arias.

"Yo trabajaba en el Banco Santander y era socio de una AFJP (Orígenes) y si veía la evolución de las jubilaciones, cada mes valían menos. Me cambié 3 veces porque me descontaban un montón de plata por mes ($300 en ese momento) y en 3 años mis ahorros eran $1300. MEMORIA", le escribió, por su parte, otra usuaria, a lo que el CEO de Mercado Libre respondió: "ahora tus ahorros valen menos cada día, pero lo bueno es que no te enterás porque ni siquiera son tuyos".

Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, también utilizó su cuenta de Twitter para hablar de las jubilaciones, en este caso de la edad mínima para poder acceder a ese derecho. "Macron tiene razón: la manera más justa de tener un sistema jubilatorio sustentable es actualizando la edad de retiro consistente con que la gente vive (y trabaja) más años. Cuidado con los Flautistas de Hamelin que sólo proponen hacernos a todos más pobres", opinó en Twitter.

El proyecto del presidente francés Emmanuel Macron que eleva la edad jubilatoria de 62 a 64 años al que se refiere Barbieri tampoco representa para trabajadoras y trabajadores un avance innovador, sino que, por el contrario, fue resistido por el pueblo francés en las últimas semanas a través de masivas protestas en las calles de París que casi provocan la destitución del mandatario.