A 47 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde un acto en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en La Plata.

“A este 24 de marzo llegamos con una democracia restringida, de baja calidad, después de que sin pruebas hayan condenado a Cristina Fernández de Kirchner para inhabilitarla de forma perpetua a ocupar cargos públicos”, aseguró el mandatario, que agregó que la situación “debe servir como una alerta temprana para detectar una situación de mucha gravedad con el objetivo de proscribir a la dirigenta que representa los intereses populares”.

“Como sucede siempre cada 24 de marzo, debemos observar con perspectiva para analizar y comprender por qué hemos alcanzado 40 años de democracia: fue por la lucha de los 30 mil desaparecidos y de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”, expresó Kicillof que estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Herenia Sánchez de Viamonte.

“La Dictadura tenía como objetivo acallar todas las voces que intentaron impedir que se llevara adelante un plan de exterminio de la militancia y de los derechos del pueblo”, recordó el gobernador y advirtió sobre el presente: “Hay que saber oler cuando las cosas empiezan a tener olor a podrido, que un grupo de jueces, medios, políticos se hayan animado a firmar una condena son un fundamento es un llamado de atención", aseguró.

Durante la actividad se declaró a Herenia Sánchez de Viamonte como ciudadana ilustre de la provincia, y se otorgó el reconocimiento “Adelina Dematti de Alaye” a Estela de Carlotto; la Mutual por la Memoria de Olavarría; la mesa de trabajo “Ex Pozo de Banfield”; la comisión de familiares y amigos de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado Las Flores; Eugenia Vázquez, por su lucha contra la impunidad en relación al asesinato de su hermana, Andrea Viera, víctima de violencia institucional; y, postmortem, a al militante de la villa 31 Carmelo “Tayta” Sardinas Ullpu.

Al recibir el reconocimiento, Herenia Sánchez de Viamonte dijo: “Tengo el privilegio de poder recibir esta distinción que no me corresponde a mí solamente, sino a todas mis compañeras de lucha”. “Este reconocimiento lo comparto con todas las Madres, porque si no hubiéramos estado juntas no podríamos haber conseguido nada. Sabemos que nuestra tarea va a continuar porque los hijos y los nietos también se han unido y no van a permitir que se olvide este terror”, agregó y destacó su accionar durante la dictadura "no fue una proeza" porque, dijo, "las madres hicieron lo que cualquier madre hace: salir a buscarlos".

“Hoy es un momento para recordar cosas buenas, que felizmente son muchas, y entender que aunque haya muchos obstáculos debemos seguir adelante unidos: la unidad es lo único que va a permitir que el bienestar de nuestro pueblo que soñaron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas se cumpla”, sumó Estela de Carlotto al hacer uso de la palabra.

Durante el acto también estuvieron presentes las ministras de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; las presidentas del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; el secretario general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; las subsecretarias de Educación, Claudia Bracchi; y de Políticas Poblacionales, Ana Castagneto; la diputada provincial Lucía Iañez; los diputados bonaerenses Juan Malpeli y Cesar Valicenti; el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Buenos Aires, Oscar De Isasi; y la militante por los Derechos Humanos; Rosa Bru.

“Después de más de 40 años, vemos que la Argentina y la Provincia son un símbolo universal de los Derechos Humanos”, dijo el ministro Alak, que agregó que “todavía falta mucho por hacer para que ninguno de los responsables quede impune” y agradeció a Madres, Abuelas y todos los organismo de Derechos Humanos “por mantener viva la memoria, buscar la verdad y exigir justicia”.

“Nada de lo que estamos haciendo hoy abriendo escuelas, apuntalando la educación, la salud y la justicia social, sería posible sin la lucha de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, por esa razón tenemos que reflexionar porque estamos dando las mismas peleas: recuperar lo que se ha perdido y seguir avanzando será siempre el resultado de la organización y la lucha”, dijo el gobernador que al finalizar el acto encabezó un recorrido en la Casa Mariani - Teruggi.

Se trata de un sitio de memoria en el que las fuerzas represivas de la última dictadura cívico-militar perpetraron uno de los ataques más violentos, en tanto que se lo considera como la casa natal de Abuelas de Plaza de Mayo debido a que allí dio sus primeros pasos "Chicha" Mariani en la búsqueda de su nieta.

La marcha en La Plata

Bajo el lema "Memoria, verdad y un poder judicial al servicio del pueblo", organismos de Derechos Humanos de La Plata convocaron a marchar ayer por la tarde desde la plaza San Martín hasta la Plaza Moreno, donde se dio lectura a un documento conjunto en el que se advirtió que “la democracia está nuevamente en riesgo, porque el poder económico concentrado saquea al pueblo y a los recursos de la patria, y con un poder judicial a su servicio, persigue y encarcela dirigentes políticos, sociales, sindicales y populares”.

En un repaso histórico que fue desde el inicio de la dictadura que “llevó adelante un plan sistemático de exterminio, que tuvo el centro en aplastar la organización popular y las luchas de nuestro pueblo, destruyendo la industria argentina, liberando los mercados de capitales, y endeudando al país”, hasta el presente, los organismos destacaron el rol que cumplió el juico a las Juntas Militares de 1985 y la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo desde la presidencia de Néstor Kirchner.

“Nos devolvieron la oportunidad histórica, por primera vez las voces de las y los sobrevivientes se escucharon fuerte, reconstruimos historias personales y colectivas, se conocieron las vidas comprometidas y amorosas de las y los 30.000. De esta manera empezamos a recorrer un camino para hacer realidad la consigna de Memoria, Verdad y Justicia”, dijeron para luego cuestionar las políticas llevadas a cabo durante el gobierno de Cambiemos, algunas de las cuales, aseguran, se extienden hasta el presente; poniendo como ejemplos paradigmáticos el caso de Milagro Sala, presa desde hace 2.624 días en la provincia de Jujuy; y “la Gestapo de la ex gobernadora Vidal y el actual intendente (de La Plata) Julio Garro”.

“La instalación del lawfare no es sólo un problema de (in)justicia sino que es un sistema mafioso que logra condicionar el sistema político entero, las acciones políticas de hoy y las que puedan venir”, advirtieron los organismo convocantes a la movilización y pidieron por “un poder judicial al servicio del pueblo, con perspectiva de géneros y enfoque de derechos humanos”.