En el cierre del III Foro Mundial de Derechos Humanos, Eduardo "Wado" de Pedro sostuvo que “Cristina Fernández de Kirchner es hoy es el único dique de contención para que no vuelvan las políticas neoliberales a la Argentina” y llamó a la dirigencia de toda la región a "hacer parte a las nuevas generaciones para consolidar una democracia real". El ministro del Interior participó en la ex ESMA en el panel “40 años de democracia: luchas, desafíos, aprendizajes” con Evo Morales y Ernesto Samper. "Cuando hay dirigentes como Chávez, Correa, Lula y la propia Cristina, a los que no se le puede ganar en las urnas, dentro de las reglas del juego democrático, el neoliberalismo utiliza las reglas del Poder Judicial cooptado por los sectores de poder, y es allí donde cambian el Código Electoral por el Código Penal”, dijo retomando uno de los hilos que dejó José Luis Rodríguez Zapatero el martes en la mesa con CFK.