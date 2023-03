La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) resolvió, en la asamblea de este jueves, que seguirá con su plan de lucha de no inicio del ciclo lectivo y determinó un nuevo paro que se extenderá hasta el 31 de marzo. Asimismo, anunció que esperan la convocatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación para destrabe el conflicto con el Ministerio de Educación y no de la Secretaría de Trabajo provincial.

A poco de cumplirse un mes del inicio del ciclo lectivo, el conflicto entre uno de los gremios y el Gobierno no parece encaminarse para una solución.

El secretario General del gremio, Rogelio De Leonardo, dijo en declaraciones periodísticas previo a la asamblea que desde el Gobierno provincial “aplican un método extorsivo con el pedido de negociar nuevamente con los chicos en las aulas y con la advertencia de aplicar descuentos”.

Reconoció que, si bien el acatamiento a las medidas de fuerza no es total, pasan “dos o tres días y el paro vuelve a tomar fuerza. No vamos a declinar ni la lucha ni el derecho a huelga, esto es lo que no entiende el Gobernador. Pretende que vamos a negociar con la Secretaría de Trabajo y no corresponde”, consideró respecto de la competencia para mediar en el conflicto; y sobre la información que el acatamiento a la medida empezó a bajar.

“Hay un montón de amenazas y ninguna intención de diálogo” aseguró De Leonardi en conferencia de prensa y agregó que docentes con afectación de cargo (pedido de reemplazo) sin ser afiliados al gremio reciben amenazas. “Hay entre 2.000 y 3.000 afectaciones de cargo y están especulando con esto”, expresó el titular del sindicato que piden $35.000 de aumento por cargo.

“Quieren convertir esto en una guerra y estamos defiendo la educación pública”, afirmó el gremialista y comentó que la situación de la educación pública en La Rioja llegó al Foro Mundial de los Derechos Humanos. También anunció que se ha creado el Fondo Solidario de Huelga que es una cuenta bancaria para ayudar a docentes que reciban descuentos por el paro. “Van contra un derecho constitucional”, expresó respecto de los descuentos anunciados por el Ministerio de Educación.

La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez realizó “un llamado de solidaridad al personal docente” y que piensen “en el derecho a la educación”.