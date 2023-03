Desde Santa Fe

A la ley que fortalece la justicia federal en la provincia le falta crear un tribunal clave: la Cámara Federal de Santa Fe. La crítica se escuchó esta semana en corrillos judiciales que consideran esa laguna en la reforma como un error que el Congreso debería enmendar. Es una opinión autorizada a partir de hechos concretos: las investigaciones de los fiscales federales de Santa Fe “han desbaratado y desarmado el aparato económico de la gran mayoría de las bandas narcocriminales del centro norte”, incluso algunas que habían migrado de Rosario. Y el Tribunal Oral de Santa Fe dicta más de 150 sentencias por año, un número que supera al rendimiento de los tres tribunales orales de Rosario, uno de ellos sin jueces desde hace meses. “El crimen organizado es un problema, pero la respuesta en Santa Fe ha sido eficaz y no tanto en el sur de la provincia”, dijo una de las fuentes consultadas por Rosario/12.

El proyecto de ley puede tener media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación el próximo martes. El autor es el peronista Roberto Mirabella, quien logró el apoyo de todos los diputados nacionales por Santa Fe del oficialismo y el arco opositor. El miércoles pasado, la comisión de Presupuesto y Hacienda sumó el tercer dictamen favorable –junto a las de Justicia y Legislación Penal-, por lo tanto, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.

Este diario ya informó que la ley crea 50 cargos: 27 fiscales, 9 defensores y 14 jueces en toda la provincia. En Rosario, serán 15 fiscales, 3 defensores y 5 jueces (uno de garantías, tres de revisión y uno de ejecución penal). Y en Santa Fe: 7 fiscales, dos defensores y cinco jueces (uno de garantías, tres de revisión y uno de ejecución penal). Los demás estarán en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Lo que falta es la Cámara Federal de Santa Fe. “Es difícil de explicar por qué Santa Fe es la única capital de provincia que no tiene este tribunal. La cuna de la Constitución Nacional no tiene Cámara Federal”, ironizó una de las fuentes. Y recordó en 2017, cuando Omar Perotti era senador nacional presentó un proyecto de ley para crearla, que no prosperó. Ya se sabe que el gobernador es jefe político de Mirabella. El proyecto Perotti proponía crear la Cámara Federal de Santa Fe con competencia en el centro norte, incluso en Reconquista, que hoy depende de Resistencia. Otro Tribunal Oral en Santa Fe y tres juzgados federales: en Rosario, Santa Fe y San Lorenzo.

La ley que se debate en el Congreso insiste en concentrar la jurisdicción en la Cámara Federal de Rosario, “donde están a la vista los problemas del narcotráfico, el lavado de dinero y las organizaciones criminales”, advirtió una de las fuentes. “Entonces, ¿por qué no dividir las jurisdicciones federales de Rosario y Santa Fe? ¿Por qué un santafesino de Tostado tiene que litigar en materia federal en Rosario, distante a más de 500 kilómetros?”.

“La respuesta está en el Código Electoral Nacional", sorprendió. El artículo 49 dice: ‘Mientras no exista Cámara Federal de Apelaciones en las ciudades de Santa Fe y Rawson, integrarán las juntas electorales de esos distritos los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones con sede en Rosario y Comodoro Rivadavia, respectivamente”. Y su juicio, ante una falta de tantos años, es más sorpresiva: “Si la política permite que Santa Fe no tenga Cámara Federal es porque alguien no quiere que el presidente de la Cámara Federal de Rosario deje de integrar la Junta Electoral nacional”, reflexionó.

“Una función de la Cámara Federal es controlar a los juzgados federales, en este caso a los de Santa Fe y Rafaela”, recordó la fuente. “Hoy los principales problemas están en Rosario, entonces es lógico que los esfuerzos no se concentren en el centro norte”. Hoy el juzgado de Reconquista depende de la Cámara Federal de Resistencia, aunque la reforma que trata el Congreso amplía la competencia de los jueces de garantías, revisión y ejecución penal de Santa Fe a Reconquista.

“Una Cámara Federal en Santa Fe aliviaría el trabajo de la de Rosario, estaría más cerca en el “control” de los juzgados federales de Santa Fe, Rafaela y Reconquista y “mejoraría decididamente la calidad del servicio de justicia. Le daría al centro norte un gobierno de la justicia federal”, agregó.

“Lo que necesita Rosario son más fiscales que investiguen porque ya tiene una Cámara y tres tribunales orales. Mientras que en Santa Fe hace falta una Cámara Federal, otro tribunal oral, más fiscales y fortalecer su tarea con personal e infraestructura”. “Con los cambios adecuados se pueden solucionar los problemas de la justicia federal en Rosario y Santa Fe, pero para eso, es necesario el esfuerzo de todos los sectores, sin egoísmos ni réditos políticos”, concluyó.