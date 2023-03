Tras la opaca victoria del sábado por 2 a 1 ante Olimpo de Bahía Blanca por la Copa Argentina, el director técnico de Boca, Hugo Ibarra, mostró una sonrisa ante las versiones de su posible alejamiento del club y en una rueda de prensa adujo no preocuparle que se hable de su continuidad.



"No me preocupa que se hable de mi continuidad. No soy un improvisado, hace muchos años que estoy en el club. Todas estas cosas, son cosas de ustedes; así que dialoguen entre ustedes y soluciones los problemas ustedes", manifestó el técnico dirigiéndose a la prensa. Y agregó con visible molestia: "Si ustedes tienen información, hablen con los informantes, mi obligación es estar al frente del grupo, ganar a Olimpo y lo hicimos. Este es un año político, muchachos" advirtió el entrenador cuya estabilidad fue puesta en duda durante toda la semana pasada.

La victoria en Resistencia (Chaco) le dio a Ibarra un poco de aire, aunque se cree que su futuro estará supeditado a lo que ocurra en cada uno de los partidos. Boca enfrentará a Barracas Central como visitante el sábado desde las 15.30 y por el momento, desde el Consejo de Fútbol que encabeza el vicepresidente Juan Román Riquelme tampoco estarían pensando en correrlo de su cargo.Mas allá de las versiones que indican que Gerardo Martino es el primero en la lista de eventuales reemplazantes.

Cuando se le preguntó por su salud, Ibarra respondió: "Yo estoy perfecto. Estoy muy bien". Luego el director técnico habló de la victoria de su equipo y comentó: "Fue un buen triunfo. Los jugadores jugaron muy buen partido. Los muchachos que tenían pocos minutos lo hicieron muy bien, estamos muy contentos", puntualizó. Y después, el técnico destacó las prestaciones de algunos futbolistas que no eran habitualmente titulares: "Jugó Medina, como lo hicieron Sandez, Weigandt y lo hicieron muy bien. Busco competencia y es lo que se consigue", remarcó.



Sobre los futbolistas que dejaron la cancha por lesión, Ibarra dijo: "Medina, Payero y Ramírez tienen sobrecargas del partido y nada más. Pasado mañana (por este lunes) estarán bien", apuntó. También se mostró satisfecho por el tándem ofensivo que exhibieron Darío Benedetto y Miguel Merentiel, de quienes opinó: "Me gustó mucho cómo anduvieron los dos juntos".