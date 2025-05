En el marco del 75° Congreso de la FIFA, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme reapareció públicamente desde Paraguay y le dejó un mensaje a los hinchas en medio de la crisis institucional que atraviesa el Xeneize.

El ex jugador fue claro con el consejo que les dio a los simpatizantes xeneizes: "Los quiero… los quiero y los quiero mucho. Que disfruten y no se dejen llenar la cabeza, nada más", expresó el dirigente, a quien se lo vió de pantaloncito corto y camista verde, divirtiéndose dentro de una cancha de fútbol junto a otros ex futbolistas como el brasileño Felipe Melo y los argentinos Oscar Ruggeri y Juan Pablo Sorin; otro que se sumó a picado fue el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Luego de hacer uno de los goles, Riquelme se acercó a la prensa con la gente de la FIFA para hablar del Mundial de Clubes, y sobre el final de la charla, cuando el periodista Fernando Czyz, de DSports, lo invitó a dejarle un mensaje a los hinchas, el dirigente soltó su mensaje, en respuesta a las críticas recibidas en La Bombonera por parte de los hinchas con respecto al flojo rendimiento del equipo, que incluyeron cantitos contra "la Comisión" y también pidiendo "que se vayan todos".

Herrón quiere jugar con dos nueves

En cuanto a lo futbolístico, mientras Riquelme busca entrenador a falta de un mes para el inicio del Mundial de Clubes, Boca enfrentará a Independiente el próximo lunes por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional y el técnico interino Mariano Herron estaría pensando volver a poner dos centrodelanteros dentro del once inicial. El goleador Milton Giménez, recuperado de un esguince en el tobillo derecho, tiene altas chances de ser titular y acompañaría en la dupla de ataque el uruguayo Miguel Merentiel.

Giménez ingresó en el segundo tiempo del partido que Boca le ganó a Lanús por penales 4-2, y este miércoles se entrenó normalmente y sería el reemplazante del chileno Carlos Palacios o de Alan Velasco, ya que ambos no conformaron a Herrón en el último partido.

Milton Giménez con chances de ingresar al once titular y compartir ataque con Merentiel.

Por otra parte, el uruguayo Edinson Cavani podría ir al banco de suplentes en el decisivo cotejo, aunque trabajó a la par de sus compañeros, todavía le falta afianzarse físicamente. Además, el que se sumó al grupo fue el español Ander Herrera, que tuvo un desgarro en el isquiotibial derecho, pero ya está pleno físicamente e ingresaría en el mediocampo "Xeneize", aunque todavía es una incógnita a quién reemplazará, ya que no conformó la actuación de Tomás Belmonte.

De cara al clásico frente a Independiente, Boca formaría con: Agustín Marchesín, Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera o Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.