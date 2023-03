La actriz Courteney Cox compartió en los últimos días un divertido video en la que se la ve limpiando su flamante estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (California, EE.UU.), rememorando a su histórico personaje de Mónica Geller, de la serie Friends (1994-2004).

Cox interpretó ese papel durante los 10 años que se trasmitió el exitoso programa. Hermana de Ross (David Schwimmer), Mónica se caracterizaba por ser la dueña del departamento que funcionaba como punto de encuentro de los seis amigos, por su carácter competitivo y su obsesión por la limpieza.

Para recordar viejas épocas, la también productora y directora se acercó al famoso Hollywood Boulevard equipada con un rollo de cocina y un spray.

"Pueden caminar alrededor, si quieren", se quejó la intérprete en tono de broma mientras veía a los transeúntes pisar su condecoración.

Además, aprovechó la situación para mantener en condiciones otras "estrellas" de sus amigas y colegas como Laura Dern, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que también quedaron impecables.

Jennifer Aniston y Lisa Kudrow la acompañaron a recibir su estrella

A fines de febrero pasado, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow acompañaron a Courteney Cox a develar su estrella en el Paseo de la Fama, como reconocimiento a su carrera y aporte en Hollywood.

"Gracias a Courteney logramos crear uno de los elencos más cercanos, tiernos y queridos en la historia de la televisión", aseguró Kudrow sobre su compañera.



"Yo estaba muy nerviosa por conocerla, era muy fan, entré en pánico y no sabía qué hacer. Courteney era la única famosa de todo el elenco, y fue ella quien dejó claro que el reparto representaría a un grupo real de amigos", explicó Aniston por su parte.

Cox, quien confesó que odiaba hablar en público, tomó la palabra para dar las gracias a todos sus amigos presentes y a las personas que habían impulsado su carrera.

En el evento también estuvieron presentes su pareja, el músico Johnny McDaid; su hija, Coco Arquette, y la actriz Laura Dern. Esta última resaltó en su discurso que su "hermana" era "la personificación real de cómo se ve una verdadera estrella brillante".



La carrera de Courteney Cox

El éxito en la carrera de Cox llegó con la serie Family Ties (1987), y para entonces ya había sido parte de programas de televisión como Misfits On Science (1985) y The Love Boat (1986).

En 1994 se presentó al casting para el papel de Rachel Green de Friends, pero finalmente terminó dando vida a la perfeccionista Monica Geller, personaje que le daría el éxito más grande de su carrera.

Entre los últimos trabajos actorales de Cox se encuentran la serie de televisión Shining Vale, y las películas Scream VI y Last Chance U, proyectos en los que además trabajó como productora.



Su carrera también la enmarcan trabajos de dirección de series como Cougar Town (2014), y filmes Just Before I Go (2014) y TalhotBlond (2012).



