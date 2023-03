El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, afirmó este domingo que el canje de deuda y la ampliación del uso de otros títulos para las operaciones de contado con liquidación permitirá "evitar subas disruptivas del dólar financiero", y aseguró que eso no perjudica al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses ni a los jubilados. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también respaldó la medida.

Rubinstein sostuvo que “lo que se busca es poder contar con un dispositivo posible de ser usado toda vez que los temores de los argentinos lleven a demandar dólares como lugar de refugio”. “Es un problema que el Estado no cuente con herramientas para poder actuar en el frente cambiario, ya que subas del dólar financiero (MEP/CCL) producen zozobra, inducen aumentos de precios preventivos, frenos a la producción, empobrecimiento, etc. Lo ideal sería poder contar con Reservas Internacionales Netas (RIN) para poder actuar. Pero no contamos con ello”, agregó.

Lo que busca entonces Economía a través del DNU 164 es que cuando los inversores quieran aumentar sus tenencias en dólares a través de la compra-venta de bonos en el mercado, sea el Estado el que garantice la oferta de bonos en dólares para evitar una suba de los dólares financieros con el consiguiente impacto macroeconómico. “Iremos instando a los organismos públicos a que, en forma muy transparente y ordenada, vayan realizando licitaciones vía ByMA y MAE, ofreciendo los bonos que vayan siendo demandados por el mercado, evitando sobreoferta de bonos en los mercados”, aseguró.

Rubinstein aclaró a continuación que "no se perjudica el FGS ni los jubilados, ni aumenta la deuda del Estado, ni aumenta el costo de la deuda estatal". “El FGS recibirá bonos duales, hasta el 8 por ciento de tasa de interés. Los comprará al 60 por ciento de su valor técnico. En otras palabras, el FGS recibirá 100 bonos por cada 60 pesos. Lo cual implica directamente una revalorización de la cartera del FGS en aproximadamente 2.000 millones de dólares. Además, contará con más caja para invertir en préstamos a jubilados e inversiones en obras de infraestructura”.

Con respecto a los jubilados, Rubinstein declaró: “Las jubilaciones se pagan con impuestos (seguridad social, IVA y Ganancias), no con venta de bonos. Cuando el FGS cobra cupones en dólares de los bonos, compra nuevos bonos con esos dólares. No se los da a los jubilados. Estos no cobran en dólares. Y ahora tendrán un respaldo en bonos menos volátil, que ajusta por CER o dólar (lo más alto), y no sólo por dólar (los AL). Ambos ley argentina”.

Respaldo de Kicillof

Kicillof, por su parte, remarcó en declaraciones radiales que el canje lanzado por Economía se trata de un instrumento más para cuidar la plata de los jubilados, al garantizar que los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) "no pierdan contra la inflación y el dólar". "Los bonos que se están utilizando son los más seguros, porque además son a 13 años, lo que les da certidumbre y refuerza que la plata de los jubilados esté protegida", remarcó.

Además, subrayó que "el FGS nació a partir de la recuperación de los recursos que estaban en manos de las AFJP, un instrumento que durante la década del 90 había representado una verdadera estafa".

"En ese momento, la oposición estuvo en contra de la medida y quería sostener un régimen que beneficiaba a un sector muy pequeño de la sociedad, por eso es muy raro que ahora pretendan que una de sus banderas sea por algo que nunca hicieron", sostuvo.

Y detalló que "en 2008, al momento en que se recuperaron los recursos de las AFJP, el FGS contaba con 23 mil millones de dólares, en tanto que finalizamos nuestra gestión en 2015 habiéndolo aumentado a 66 mil millones de dólares".

"A finales de 2019, producto de las políticas del Gobierno de Macri, habían caído prácticamente a la mitad, dejándolos en 34 mil millones de dólares", rememoró Kicillof. Por último, afirmó que "ahora el FGS se recuperó y está en 56 mil millones de dólares, por lo cual queda claro quiénes somos los que cuidamos la plata de los jubilados y quiénes son los que la dilapidan".

Intervendrá la UBA

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó el sábado que el canje de deuda de organismos públicos será "absolutamente beneficioso" para la Anses, que "ganará un poco más de 2.000 millones de dólares" con la operación, monto que será utilizado para un programa de créditos a lanzarse la semana próxima.

Massa anunció, no obstante, que solicitó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) un dictamen sobre la participación del organismo de seguridad social en el esquema de canje dispuesto esta semana, y aseguró que "si diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá" en la medida.