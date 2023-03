Consultores, politólogos y sociólogos coinciden en que Mauricio Macri no tenía ninguna chance de ganar las elecciones de este año. En cambio, no están tan de acuerdo sobre qué consecuencias va a tener su paso al costado. ¿Favorece a Juntos por el Cambio -ya sea candidato Bullrich o Larreta- porque podrán hacer campaña más despegados de la gestión 2015-2019? ¿No cambia demasiado el escenario o va a desperdigar el voto? En esta nota, responden los analistas Artemio López, Analía del Franco y Juan Courel.

“Macri tomó la decisión porque no gana, es obvio que por eso se baja, en él es un patrón de comportamiento. En 2011 se bajó (de la candidatura presidencial) porque sabía que no ganaba y ahora lo repite”, plantea Artemio López.

Su colega Analía del Franco apunta que “en realidad nadie pensaba que Macri estaba en carrera. Él tenía 5 o 6 puntos de intención de voto y los venía manteniendo, pero no era un candidato competitivo porque salir a buscar votos nuevos se le hacía difícil, como le ocurre también a Cristina. De todos los candidatos de Juntos por el Cambio, Macri era el que peor medía en un escenario de ballotage. Nadie lo consideraba candidato”.

Ventaja para Bullrich

Del Franco señala que el hecho de que Macri no se presente no quitará un sólo voto a Juntos por el Cambio. "El tema, sí, es ver quién capta mejor sus votos, y es más probable que haya más correlación de votos entre Macri y Patricia Bullrich que entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta”.

Sin embargo, la consultora agrega que no se trata de una ventaja segura: “Yo no lo doy como algo cerradísimo porque hay una campaña, es algo dinámico”. En este sentido, el votante de Macri, sin dudas, es más afín a la línea dura del PRO, “pero tampoco es un votante anti Larreta y habrá que ver qué va pasando”, aclara Del Franco.

Sobre quién sale más favorecida, si Larreta o Bullrich, Artemio López dice que “si bien al interior de Juntos por el Cambio es probable que la salida de Macri deje mejor parada a Patricia Bullrich, ella no tiene el volumen político de Macri. No creo que en ese sentido, que haya un gran aporte para la oposición”.

¿Y para el Frente de Todos?

Sobre si beneficia o perjudica al Frente de Todos, el analista Juan Courel se inclina por la segunda opción. “Podríamos decir que de alguna manera perjudica al oficialismo, en el sentido de que la posibilidad de contar con una candidatura de Macri este año era, tal vez, la mejor oportunidad para hacer una campaña de contraste respecto a los resultados de su gobierno. Por más que Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta sean integrantes desde hace muchos años de su equipo político, es más fácil que eludan esa discusión que si el candidato fuera Macri. Hubiera sido más fácil para el oficialismo competir contra una candidatura de Mauricio Macri. Más fácil no en términos de intención de voto, sino de debate, sobre todo en este momento en que el gobierno no es que enamora, precisamente. Hace falta discutir sobre quiénes son más responsables del malestar social que existe hoy, si las políticas de este gobierno o las del anterior, y teniéndolo a Macri en la cancha sería más fácil dar esa discusión. En ese sentido, es un desafío mayor para el Frente de Todos”.

Artemio López suma la posibilidad de que Cristina Kirchner tampoco sea candidata: “Si los dos liderazgos que emergen de la crisis de 2001, porque Cristina es también la emergencia de un liderazgo tras la crisis, no participan, mi percepción es que se abre un escenario como el que ella advirtió, de fragmentación política, que va impulsar una renovación generacional por un lado y luego una incertidumbre importante. A priori, no podemos definir todavía un patrón de a quién beneficia y a quién perjudica la salida de Macri. Lo cierto es que el Frente de Todos para poder resolver esta elección tiene que tomar decisiones de política económica que por lo menos lo pongan en línea con una mejora de ingresos. Su oportunidad de dar una elección competitiva depende de si mejora la situación social y económica. Así como estamos, es difícil”.



Del Franco opina que “estamos en una situación en la que ni Cristina ni Macri son competitivos. Tienen su núcleo duro, pero para salir a buscar votos nuevos se les hace difícil, son más competitivos otros candidatos para salir a buscar nuevos votantes”.

Alianzas y PASO

Si Bullrich se fortalece con los votos de Macri y resulta candidata de Juntos por el Cambio, ¿el Frente de Todos tiene mejores chances? La consultora responde que sí, que al Frente de Todos le conviene que su adversaria sea Patricia Bullrich y no Horacio Rodríguez Larreta, porque “ella polariza mejor con el FdT que Horacio, que es más componedor”. ¿Esto pone más cerca una alianza de Bullrich con Milei, para ganar las presidenciales? Del Franco no lo cree: “El votante de Patricia Bullrich no se va a ir con Milei”. Y en una segunda vuelta, no dudaría en elegirla.

Sin Macri, ¿es más probable que el FdT use las PASO para definir su candidatura presidencial? “No creo que influya”, es la respuesta de Courel. “El peso relativo de los precandidatos sigue siendo el mismo con o sin Macri en carrera. Quien hubiera sido más competitivo contra Macri sigue siendo igualmente más competitivo contra Bullrich o Larreta”.

"Cuando hacemos estudios de intención de voto vemos que la gente simplifica sus opciones y está votando por identidades partidarias o espacios políticos. Es bastante nítida la diferencia entre JxC y el FdT, entonces las preferencias son fáciles de agrupar. Eso en cuanto a los sectores más grandes de votantes, pero siempre hay una porción más pequeña que es la que termina definiendo las elecciones, y que tal vez sí se deje influenciar por si el nombre es uno u otro", concluye Courel.