Reivindicar la memoria, recordar y repudiar el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 para que no se vuelva a repetir es uno de los objetivos del feriado por el Día de la Memoria. Sin embargo, en algunos casos la oposición aprovecha para difundir discursos de odio. "La concejala de Chacabuco, Silvia Gorosito, de Juntos por el Cambio (JxC) hizo apología del delito al publicar una foto de dos personas cayendo al vacío desde un avión, con la leyenda Feliz Día del Montonero, aludiendo a los vuelos de la muerte. Pedimos su expulsión del Concejo Deliberante", aseguró a PáginaI12 Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, y agregó que presentarán una denuncia penal en su contra.

"A primera hora del lunes vamos a presentar una nota en el Concejo Deliberante de Chacabuco exigiendo la expulsión de Gorosito por inhabilidad moral. No se puede hacer apología del terrorismo de Estado", afirmó Cipriano y destacó que "el rechazo a estos discursos de odio y negacionistas tiene que ser la base que fortalezca la democracia", aludiendo al rechazo público de todos los espacios políticos del Concejo Deliberante de Chacabuco, inclusive el de JxC, la bancada de Gorosito.

Mientras el 24 de marzo miles de personas de todas las edades se manifestaban en todo el país en repudio al 40 aniversario del golpe genocida, en Chacabuco la concejala de JxC, Silvia Gorosito, publicó en su cuenta de Facebook la imagen que emulaba los vuelos de la muerte, método que utilizaron los militares durante la dictadura para eliminar a las personas que mantenían secuestradas y desaparecidas en los centros clandestinos de detención. El posteo de la concejala va de la mano de las expresiones de dirigentes de la alianza opositora que niegan la dimensión que tuvo el genocidio orquestado en por los militares y parte de la sociedad civil que desapareció a treinta mil ciudadanos.

"El nivel de brutalidad, indolencia, odio y violencia de la imagen usada con sarcasmo, supera lo tolerable, no sólo porque reivindica la metodología usada por los genocidas en su plan de exterminio, sino por la herida que reabre en las víctimas sobrevivientes, familiares y en todos aquellos que tenemos plena conciencia de los hechos oprobiosos que han enlutado la conciencia de la humanidad toda", destacó la Comisión Provincial por la Memoria en un comunicado repudiando las expresiones de Gorosito. "No hay justificación posible de la violencia genocida", afirmaron en el documento luego de detallar que Gorosito bosquejó una disculpa en sus redes hablando de una “'memoria completa'. Cabe preguntarse ¿a qué se refiere? Los únicos que no han contado y ofrecido información de los crímenes que cometieron han sido los genocidas".