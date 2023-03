Juan Martín del Potro está dispuesto a hacer un nuevo sacrificio para estar dentro de una cancha de tenis en un partido del circuito de la ATP. Y así lo ratificó en Miami, donde insistió que buscará ponerse a punto para una despedida triunfal en el Abierto de Estados Unidos, certamen que ganó en 2009 y marcó a fuego su carrera como tenista.

A partir de una promesa para que la Selección Argentina festejara el título del mundo en Qatar 2022, Del Potro parece dispuesto a un esfuerzo extra que le permitiría regresar al tenis. “Hice promesas como todos los argentinos. El tenis sé que sigue estando bien, porque nunca será un problema agarrar la raqueta y ver cómo me siento, pero el tema físico y mi rodilla es algo con lo que trabajo día a día. Igualmente, esa ventana del tenis la voy a dejar abierta hasta el US Open”, reconoció el tandilense en una entevista con C5N.

Alejado definitivamente del circuito desde hace más de un año, Del Potro se quiere regalar una nueva oportunidad. “Todavía tengo tiempo. Me voy a poner a entrenar para ver cómo responde la pierna y más adelante veré si lo puedo hacer. Si no, seguiré por este camino: tomando tequila y pasándola bien”, explicó el ex número tres del mundo, que padeció cuatro operaciones de rodilla antes de poner en pausa su carrera, ya que nunca confirmó su retiro de manera oficial.

Del Potro dejó en claro que el espejo en el que se mira son Andy Murray o Stanislas Wawrinka, jugadores que también padecieron lesiones serias y regresaron al circuito para volver a competir, más allá de que están lejos del nivel que supieron tener. “Es algo que le veo a Murray o a Wawrinka, que son tipos consagrados y disfrutan del tenis. Les da lo mismo si ganan, si pierden o el puesto que ocupan en el ranking, porque son estrellas. Me gustaría darme ese lujo", remarcó el campeón de la Copa Davis 2016, que además recordó como surgió la idea de volver en el US Open.

“El año pasado, cuando le hicieron la despedida a Serena Williams, hablaron conmigo y me dijeron que sería muy lindo armar algo similar. La ventaja que tengo es que no necesito el Wild Card, porque tengo el ranking protegido. Ahí los cago. No importa cómo esté, porque si quiero jugar lo puedo hacer sin problemas; pero obviamente quisiera terminar el partido, completarlo y disfrutarlo. Si será mi último momento en el tenis, me gustaría estar a la altura. Me voy a preparar, porque siempre lo doy todo”, destacó el tandilense, que quiere The Last Dance en el escenario de su mayor momento de gloria en el circuito.