Desde Santa Fe

Los médicos de AMRA aceptaron ayer el aumento del 40% en tres tramos hasta julio porque el gobierno de Omar Perotti mejoró la propuesta con dos cuestiones no salariales: el pase de los trabajadores contratados a la planta permanente del Ministerio de Salud y el compromiso de aliviar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios más altos. La decisión se adoptó por el 60% de los votos, la misma mayoría que siete días antes había rechazado el ofrecimiento porque no incluía los dos asuntos que se agregaron ahora. Entre una decisión y la otra, transcurrieron dos medidas de fuerza, junto con el Sindicato de los Profesionales de la Salud (Siprus), lo que significa entonces que tampoco habrá descuento de los días no trabajados.

AMRA cerró el acuerdo paritario precisamente para posibilitar el blanqueo de los trabajadores sin estabilidad. Es lo que sugirió la semana pasada el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, antes del último paro. “Si los gremios no aceptan la oferta, el gobierno no puede producir los pases a planta porque la ley de presupuesto establece” que eso sólo puede ocurrir "en virtud de un acuerdo paritario”. Directo: si no hay acuerdo, tampoco estabilidad.

El aumento es el mismo que ya aceptaron los sindicatos docentes, entre ellos Amsafé y Sadop y los estatales de UPCN y ATE: 22% en marzo, 10% en mayo (con cláusula gatillo) y 8% en julio. El compromiso del gobierno es reabrir la paritaria el 1º de agosto y trasladar los incrementos a los jubilados. Pero en el caso de los médicos se agregaron las dos cuestiones pendientes: el blanqueo de los trabajadores precarios y el tema de ganancias.

El gobierno mejoró la propuesta en la última reunión paritaria con AMRA y Siprus, el martes pasado. “El aumento es el mismo: el 40% en tres tramos”, dijo el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Eduardo Massot. Pero se agregaron dos cuestiones no salariales: “El pase de los contratados a planta permanente y el impuesto a las ganancias”.

Los sindicatos pidieron que se incluya “en el acta paritaria el tema del impuesto y así se hizo. Pero se trata de un impuesto nacional, que no depende de la provincia. En el supuesto caso de que el Ministerio de Economía disponga una modificación, la provincia la aplicará inmediatamente de acuerdo al aplicativo que disponga AFIP”, explicó Massot.

El secretario de Salud Jorge Prieto coincidió que el objetivo era llegar a un acuerdo, como ocurrió ayer. “Comprendemos que se trata de una política salarial acordada con todos los gremios y eso no se podía modificar. Pero la última propuesta incluyó nuevos puntos, como ganancias y la edad de ingreso de las personas que la hayan excedido”. El pase a planta de los contratados lo regula la ley 9.282. De allí, la necesidad de cerrar un acuerdo y abonar los aumentos ofrecidos.