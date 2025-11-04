El expresidente Mauricio Macri no tiene, al parecer, intenciones de calmar las aguas con los libertarios. En el marco de una disertación en un panel del Foro de Abeceb, le envió un mensaje al Gobierno de forma indirecta y se refirió, entre otras cosas, a los líderes que se enamoran de su propio reflejo: “el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan”, y señaló que “hay que tener más empatía”. Además, habló de la relación del PRO con LLA tras la publicación en las redes sociales donde cuestionó y desaprobó la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. “Apoyó a este gobierno para gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”, indicó. Adorni y Marín, el presidente de YPF propuesto por el expresidente para el rol, se refirieron al tema.

El ida y vuelta de dardos entre el expresidente PRO y los libertarios comenzó el pasado viernes, cuando tras la fatídica cena de las milanesas, Macri se retiró visiblemente ofuscado de su encuentro con Milei por las novedades en el Gabinete nacional, con la salida de Guillermo Francos y la llegada de Manuel Adorni en su reemplazo. “Enojado no estoy, no lo estuve nunca. Yo salí decepcionado”, indicó Macri.

Los movimientos del Gobierno, para Macri, fueron una “decisión desacertada”. El expresidente lamentó el escenario actual y recordó que el país atraviesa una “oportunidad histórica”, construida a partir del reciente respaldo electoral y el apoyo “inédito” de Estados Unidos. Y en la misma publicación aclaró, además, que no pidió ningún beneficio personal. Sobre Francos, Macri señaló: “La salida de un hombre con (su) capacidad y equilibrio, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”. A su vez, mencionó que recomendó para ese puesto al titular de YPF, Horacio Marín. Tras su tuit incendiario del sábado por la noche, una alta figura del gobierno respondía a este diario: "Nos re chupa un huevo" lo que diga Macri. Además, la réplica de Adorni tras los dichos de Macri fue igual de dura: “Poner en una situación incómoda a una persona como Marín me parece injusto también. Pero bueno, qué sé yo, cada uno puede opinar lo que quiere”.

Por su parte, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se refirió a la propuesta del expresidente Mauricio Macri para que sea jefe de Gabinete en vez del exvocero presidencial Manuel Adorni. “Me sentí incómodo. No es para mí”, contestó Marín en declaraciones radiales, y agregó: "Yo vine a YPF y no tengo ninguna otra intención de nada. Me preparé 35 años y de esto conozco mucho. El mayor valor que puedo dar es YPF. Mi ciclo es hasta 2031″. Con su declaración, Marín dejó en offside la iniciativa de Macri.

Al calor de la asunción de Santilli, las aguas se calmaron un poco. El expresidente aseguró que su partido “va a seguir” acompañado al gobierno nacional, pero “en base a las ideas”. “En el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”. A su vez, reconoció que mantiene con Milei “una muy linda relación humana”, con “muchas coincidencias”, aunque llevan poco más de un año sin negociaciones sólidas. “No logramos ponernos de acuerdo”, dijo Macri el fin de semana.

Esas tensiones no quedaron únicamente en el marco de discusión por armado del equipo en el Ejecutivo. Durante el mediodía de martes, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, recibió a los diputados violetas que llegarán al Congreso el 10 de diciembre. Los amarillos, o violetas con peluca, no fueron invitados.

Iba a recibirlos el presidente de la Nación, Javier Milei, pero finalmente fue “El Jefe” el que le abrió las puertas a los diputados y senadores violetas. En la reunión participaron también los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, electos para el Parlamento. El Presidente, por su parte, tras recibir al nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, viajará al país del norte para participar del America Business Forum.